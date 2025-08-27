Takto to vidia Slováci: Väčšina z nás si nemyslí, že vláda je stabilná, no predčasné voľby voliči neočakávajú

Foto: TASR/Jakub Kotian

Roland Brožkovič
SITA
Až 50,7 percenta Slovákov si myslí, že vláda nie je stabilná.

Vyše tretina Slovákov si myslí, že súčasná vláda je stabilná. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý pre Denník N zrealizovala agentúra IPSOS v dňoch 15. až 19. augusta na reprezentatívnej vzorke 1 072 respondentov.

V prieskume 8,2 percenta respondentov uviedlo, že rozhodne súhlasia s tvrdením, že súčasná koalícia tvorená stranami Smer-SD, Hlas-SD, Slovenskou národnou stranou (SNS) a ďalšími menšími politickými subjektmi je stabilná. Ďalších 27,9 percenta odpovedalo, že skôr súhlasia.

Celkovo teda súhlasilo s týmto tvrdením 36,1 percenta opýtaných. Rozhodne s ním ale nesúhlasilo 23,2 percenta účastníkov prieskumu a skôr nesúhlasilo 27,5 percenta, čo je spolu 50,7 percenta. Odpovedať na otázku nevedelo uviesť 13,2 percenta respondentov.

Voliči Smeru v tom majú úplne jasno

S tvrdením, že koalícia je stabilná, najčastejšie súhlasia voliči strany Smer, celkovo ide o temer 89 percent z nich (zahŕňa odpovede rozhodne súhlasím a skôr súhlasím). Koalícia je stabilná aj podľa voličov Hlasu, s tvrdením o jej stabilite súhlasia tri štvrtiny jeho voličov. S tvrdením sa stotožnila aj viac ako polovica mimoparlamentného hnutia Republika.

Ilustračná foto: SITA – Tomáš Bokor

Najväčšmi o stabilite koalície pochybuje elektorát opozičných subjektov Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita, a tiež mimoparlamentných Demokratov. S tvrdením o jej stabilite súhlasí približne desatina ich voličov, vo všetkých troch prípadoch viac ako 85 percent rozhodne alebo skôr nesúhlasí, u Demokratov je to vyše 89 percent.

Medzi nevoličmi považuje vládnu koalíciu za stabilnú necelá polovica z nich (48,4 percenta), štvrtina z nich odpovedala, že nevie. Medzi nerozhodnutými voličmi takmer tretina (32,2 percenta) zvolila odpoveď neviem, štvrtina si myslí, že vládna koalícia je stabilná a viac než 40 percent odpovedalo, že skôr alebo rozhodne nesúhlasí s tým, že súčasná koalícia je stabilná.

Napriek názorom na stabilitu koalície 62 percent respondentov vyjadrilo názor, že najbližšie parlamentné voľby budú v riadnom termíne na jeseň 2027. To, že voľby budú určite v riadnom termíne, si myslí 32,9 percenta respondentov, ďalších 29,1 percenta je toho názoru, že skôr budú v riadnom termíne.

Vláda a konsolidácia

Šestnásť percent je toho názoru, že skôr budú predčasné voľby, o tom, že Slovensko sa určite dočká predčasných volieb ešte pred septembrom 2027, je presvedčených 3,6 percenta opýtaných. Na otázku nevedelo odpovedať 18,5 percenta účastníkov prieskumu. Tomu, že voľby budú určite alebo skôr v riadnom termíne, najväčšmi veria voliči koaličného Hlasu, celkovo ide o takmer 85 percent z nich.

Nasledujú voliči mimoparlamentného hnutia Republika, kde tieto odpovede uvádzalo celkovo 82,6 percenta, rovnako verí vo voľby v riadnom termíne 82 percent voličov Smeru. V predčasné voľby najväčšmi veria voliči hnutia Slovensko, ide celkovo o takmer 42 percent z nich. Predčasné voľby tiež očakáva približne tretina voličov Progresívneho Slovenska a 25,7 percenta voličov strany SaS.

To, že skôr budú predčasné voľby si myslí aj 21,9 percenta voličov Demokratov. Respondentov sa v prieskume pýtali aj na to, do akej miery súhlasia s tvrdením, že súčasná koalícia zvládne dobre pripraviť konsolidáciu verejných financií. S tým, že koalícia zvládne dobre pripraviť konsolidáciu, rozhodne súhlasilo 9,5 percenta opýtaných, ďalších 23,5 percenta skôr súhlasilo. S tvrdením rozhodne nesúhlasilo 32,3 percenta respondentov, odpoveď skôr nesúhlasím uviedlo 19,1 percenta z nich. Na otázku nevedelo odpovedať 15,7 percenta účastníkov prieskumu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Myslela si, že sa chystá policajná akcia: Seniorka uverila falošnej príslušníčke a celoživotné úspory vyniesla…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac