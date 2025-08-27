Takto to vidia Slováci: Väčšina z nás si nemyslí, že vláda je stabilná, no predčasné voľby voliči neočakávajú

Vyše tretina Slovákov si myslí, že súčasná vláda je stabilná. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý pre Denník N zrealizovala agentúra IPSOS v dňoch 15. až 19. augusta na reprezentatívnej vzorke 1 072 respondentov.
V prieskume 8,2 percenta respondentov uviedlo, že rozhodne súhlasia s tvrdením, že súčasná koalícia tvorená stranami Smer-SD, Hlas-SD, Slovenskou národnou stranou (SNS) a ďalšími menšími politickými subjektmi je stabilná. Ďalších 27,9 percenta odpovedalo, že skôr súhlasia.
Celkovo teda súhlasilo s týmto tvrdením 36,1 percenta opýtaných. Rozhodne s ním ale nesúhlasilo 23,2 percenta účastníkov prieskumu a skôr nesúhlasilo 27,5 percenta, čo je spolu 50,7 percenta. Odpovedať na otázku nevedelo uviesť 13,2 percenta respondentov.
Voliči Smeru v tom majú úplne jasno
S tvrdením, že koalícia je stabilná, najčastejšie súhlasia voliči strany Smer, celkovo ide o temer 89 percent z nich (zahŕňa odpovede rozhodne súhlasím a skôr súhlasím). Koalícia je stabilná aj podľa voličov Hlasu, s tvrdením o jej stabilite súhlasia tri štvrtiny jeho voličov. S tvrdením sa stotožnila aj viac ako polovica mimoparlamentného hnutia Republika.
Najväčšmi o stabilite koalície pochybuje elektorát opozičných subjektov Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita, a tiež mimoparlamentných Demokratov. S tvrdením o jej stabilite súhlasí približne desatina ich voličov, vo všetkých troch prípadoch viac ako 85 percent rozhodne alebo skôr nesúhlasí, u Demokratov je to vyše 89 percent.
Medzi nevoličmi považuje vládnu koalíciu za stabilnú necelá polovica z nich (48,4 percenta), štvrtina z nich odpovedala, že nevie. Medzi nerozhodnutými voličmi takmer tretina (32,2 percenta) zvolila odpoveď neviem, štvrtina si myslí, že vládna koalícia je stabilná a viac než 40 percent odpovedalo, že skôr alebo rozhodne nesúhlasí s tým, že súčasná koalícia je stabilná.
Napriek názorom na stabilitu koalície 62 percent respondentov vyjadrilo názor, že najbližšie parlamentné voľby budú v riadnom termíne na jeseň 2027. To, že voľby budú určite v riadnom termíne, si myslí 32,9 percenta respondentov, ďalších 29,1 percenta je toho názoru, že skôr budú v riadnom termíne.
Vláda a konsolidácia
Šestnásť percent je toho názoru, že skôr budú predčasné voľby, o tom, že Slovensko sa určite dočká predčasných volieb ešte pred septembrom 2027, je presvedčených 3,6 percenta opýtaných. Na otázku nevedelo odpovedať 18,5 percenta účastníkov prieskumu. Tomu, že voľby budú určite alebo skôr v riadnom termíne, najväčšmi veria voliči koaličného Hlasu, celkovo ide o takmer 85 percent z nich.
Nasledujú voliči mimoparlamentného hnutia Republika, kde tieto odpovede uvádzalo celkovo 82,6 percenta, rovnako verí vo voľby v riadnom termíne 82 percent voličov Smeru. V predčasné voľby najväčšmi veria voliči hnutia Slovensko, ide celkovo o takmer 42 percent z nich. Predčasné voľby tiež očakáva približne tretina voličov Progresívneho Slovenska a 25,7 percenta voličov strany SaS.
To, že skôr budú predčasné voľby si myslí aj 21,9 percenta voličov Demokratov. Respondentov sa v prieskume pýtali aj na to, do akej miery súhlasia s tvrdením, že súčasná koalícia zvládne dobre pripraviť konsolidáciu verejných financií. S tým, že koalícia zvládne dobre pripraviť konsolidáciu, rozhodne súhlasilo 9,5 percenta opýtaných, ďalších 23,5 percenta skôr súhlasilo. S tvrdením rozhodne nesúhlasilo 32,3 percenta respondentov, odpoveď skôr nesúhlasím uviedlo 19,1 percenta z nich. Na otázku nevedelo odpovedať 15,7 percenta účastníkov prieskumu.
