Nahé scény a drogy? Emma Watson prezradila, prečo ju takto vo filme nikdy neuvidíte, pripúšťa však výnimku

Emma Watson vyrástla pred očami celého sveta. Ako Hermiona Granger očarila milióny divákov svojím rozumom, odvahou a srdcom. No aj keď sa vďaka tejto úlohe zapísala do histórie popkultúry, v skutočnosti je oveľa viac, než len čarodejnicou z Rokfortu.

Ako uviedol magazín Hindustan Times, Emma Watson sa úprimne vyjadrila k svojmu postoju k drogám, nahote vo filmoch a aj k výzvam herectva mimo tieňa Hermiony. Hovorila otvorene, s rozvahou a bez potreby čokoľvek predstierať. Nepôsobila ako niekto, kto chce zapôsobiť, ale ako žena, ktorá vie, kým je. Hoci sa objavila aj vo filmoch ako Kráska a zviera či Malé ženy, od roku 2019 má hereckú pauzu, a možno aj preto dnes pôsobí tak pokojne a autenticky.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Emma Watson (@emmawatson)

Hermiona, ktorá nikdy neodišla

Pre mnohých je Hermiona Granger symbolom múdrosti a odvahy, a v istom zmysle aj Emma samotná. Táto postava jej dala hlas, sebavedomie a silné korene. Watson nikdy necítila potrebu od nej „utiecť“, ako to často robia herci, ktorí sa chcú zbaviť zaškatuľkovania.

„Nechcem, aby sa zabudlo na moju identitu Hermiony. Som s ňou skôr spokojná,“ povedala pre The Times. Nie je to o tom, že by si nedovolila ísť ďalej. Práve naopak, len si váži to, čo jej táto rola priniesla a nepotrebuje sa od nej násilne dištancovať.

Sláva za každú cenu? Nie, ďakujem