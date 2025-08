Nadvihlo mu obočie: Slovák zacvakal za pivo v Chorvátsku 9,50 €. Keď zistíte, koľko dal za vodu, budú vám stáť vlasy dupkom

Koľko by ste boli ochotní dať na dovolenke za veľké, dobre vychladené pivko? Alebo jednoducho za čistú vodu, ktorá je v lete priam nutnosťou? Z Chorvátska prichádzajú správy, podľa ktorých si na jednom konkrétnom mieste môžete pekne priplatiť.

Vo facebookovej skupine zameranej na skúsenosti s Chorvátskom sa pred niekoľkými hodinami objavil príspevok od Slováka, ktorý nadľahčene podotkol, že mu „nadvihlo obočie“ z cien zlatého moku a vody.

Voda za takmer 5 eur

„Zatiaľ topka. Dubrovník – veliko točeno za 9,50 € a Jamnica 0,5 plast za 4,50 €,“ opísal svoju skúsenosť Pavol a podotkol, že sa nesťažuje, veď je na dovolenke. Pod príspevkom sa však objavilo viacero reakcií, ktoré hovoria, že ich to v Dubrovníku ani len neprekvapuje.

„Dubrovník je lákadlom pre turistov, tak treba čakať vyššie ceny“, stojí v jednej z reakcií. „Kde je dopyt, tam je cena,“ dodal niekto iný.

Ani na Slovensku na tom nie sme lepšie

Objavili sa aj reakcie typu, že ceny v Dubrovníku sú ako ceny v Tatrách, alebo ak by bolo na Slovensku more, všetci by sa čudovali, koľko by tu stálo pivo. „Na dovolenke v Chorvátsku som zistil, že slnečník na pláži zarába za mesiac viac ako ja“, zasmial sa ďalší turista.

Iná dovolenkárka v Dubrovníku opísala, že ceny v meste nie sú jednotné a rôznia sa, presne ako na Slovensku, a Dubrovník sa jednoducho oplatí vidieť.

Na ceny v Dubrovníku sme sa pozreli aj my

Na našich cestách po Chorvátsku sme zamierili aj do mimoriadne obľúbeného mesta Dubrovník. Okrem cien jedál v reštauráciách nás však šokovali aj ceny nápojov.

Za čapované pivo (0,5 l) v Dubrovníku zaplatíte podľa našich zistení niekde aj 5,90 eura (čo je jasným dôkazom, že nie všade v Dubrovníku stojí skoro 10 eur) a napríklad za kávu 1,90 eura. A ak by ste túžili dať si chladený alkoholický drink pri západe slnka, do peňaženky načriete ešte hlbšie, napríklad Aperol Spritz stojí 10,70 eura a Mojito dokonca až 11,10 eura.

