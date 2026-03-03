Nad Slovenskom prelietajú americké stroje do Iránu: Útoky už majú stovky obetí, Trump nevylučuje ďalšiu eskaláciu

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Blokáda kľúčovej ropnej tepny môže zdvihnúť ceny energií.

Viac ako 700 ľudí zahynulo v Iráne od začiatku americko-izraelskej operácie, uviedla v pondelok americká Agentúra pre správy o aktivistoch za ľudské práva (HRANA). TASR o tom informuje podľa správy stanice CNN.

HRANA tvrdí, že od soboty prišlo v islamskej republike o život najmenej 742 ľudí vrátane 176 detí. Viac ako 900 civilistov utrpelo zranenia. Za uplynulých 24 hodín zahynulo 85 ľudí. Organizácia tiež informovala, že overuje správy o stovkách úmrtí.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Všetky možnosti sú na stole: Izrael nevylúčil proti Hizballáhu ani pozemnú operáciu v Libanone
2.
Tretí deň vojny: NATO sa nezapojí do bojov, Irán nesmie vlastniť jadrové zbrane, hovorí Rutte
3.
Slováci prídu domov: Lietadlá z Ománu pristanú v Bratislave, medzi cestujúcimi je aj Vladimír Országh
Zobraziť všetky články (75)

Hlásia stovky obetí

Okrem strát na životoch zaznamenala skupina za posledný deň aj škody na náboženských stavbách a domoch, napríklad na mešite v meste Karadž neďaleko Teheránu či niekoľkých obytných budovách.

Iránske úrady tiež hlásili škody na budovách nemocníc v Teheráne. Zasiahnuté boli aj vojenské ciele na západe krajiny, letecká základňa v Isfaháne a armádna základňa v hlavnom meste. Stanica CNN uviedla, že nedokázala nezávisle overiť tieto informácie. Iránsky Červený polmesiac v pondelok oznámil, že v dôsledku americko-izraelských útokov v Iráne zahynulo od soboty najmenej 555 ľudí.

Trump nevylučuje vyslanie pozemných jednotiek

Americký prezident Donald Trump v pondelok pre denník New York Post povedal, že nevylučuje v prípade potreby vyslanie amerických pozemných jednotiek do Iránu. Zopakoval, že prebiehajúca vojenská operácia podľa neho postupuje rýchlo. V rozhovore tiež obvinil Teherán, že sa rozhodol stiahnuť z rokovaní s Washingtonom. Informuje o tom TASR.

Foto: SITA/AP

„Nemám strach z vyslania vojakov do terénu – na rozdiel od ostatných prezidentov, ktorí hovoria: ‚Vojaci do terénu nepôjdu.‘ Ja to nehovorím,“ vyhlásil. Neočakáva však, že bude takéto nasadenie potrebné. Trump povedal, že konečné rozhodnutie zaútočiť na Irán učinil po posledných rokovaniach, ktoré sa uskutočnili minulý štvrtok v Ženeve. Z časti ho vraj ovplyvnili spravodajské informácie, že Teherán v tajnosti znovu začal pracovať na jadrových projektoch.

Hormuzský prieliv má byť údajne uzavretý

Iránske Revolučné gardy v pondelok varovali, že podpália každú loď, ktorá sa pokúsi preplávať cez Hormuzský prieliv. Zároveň opäť tvrdili, že tento prieliv spájajúci Perzský záliv s Arabským morom je uzavretý. Informoval o tom web stanice Sky News, píše TASR.

Cez Hormuzský prieliv prechádza približne pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu a jeho blokáda by pravdepodobne prudko zvýšila svetové ceny energií. Revolučné gardy už v sobotu po spustení americko-izraelských útokov na Irán upozornili, že plavba cez Hormuzský prieliv je nebezpečná, a preto je pre lode uzavretý.

Foto: SITA/AP

Oficiálne však Irán prieliv neuzavrel a minister zahraničných vecí Abbás Arákčí uistil, že to ani nemá v úmysle. Napriek tomu sa plavba cez túto strategickú námornú cestu prakticky zastavila.

Cez Slovensko prelietali tankery aj transportné stroje

Ako upozornil Denník N na základe údajov z Flightradaru, v pondelok počas obeda preleteli nad Slovenskom štyri lietadlá KC-135 Stratotanker. Ide o tankovacie stroje, ktoré umožňujú dopĺňať palivo stíhačkám a bombardérom priamo vo vzduchu.

Už niekoľko hodín predtým cez Slovensko leteli aj transportné lietadlá C-17 Globemaster zo základne v nemeckom Ramsteine. Tieto stroje patria medzi najväčšie vojenské transportné lietadlá na svete. Dokážu prepravovať vojakov, ťažkú techniku, muníciu aj zásoby.

Tankery KC-135 zas zabezpečujú, aby bojové lietadlá mohli operovať na veľké vzdialenosti bez nutnosti pristátia. Podobná letecká premávka prebiehala nad Slovenskom aj počas víkendu, keď sa útoky začali. Lietadlá zvyčajne štartujú z amerických základní v Európe alebo priamo z USA, následne prelietavajú cez strednú Európu a pokračujú smerom na základne v Izraeli, Spojených arabských emirátoch, Kuvajte či Katare.

Prelety vojenských lietadiel členských štátov NATO sa podľa doterajšej praxe oznamujú slovenským úradom. V prípade využitia slovenských letísk by bolo potrebné aj formálne povolenie, aktuálne však ide len o prelety ponad územie krajiny.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac