Nacionalisti napadli výstavu aj ľudí: Dobrovodský žiada srbského ombudsmana o vyšetrovanie, útok má preveriť aj polícia

Foto: SITA – Milan Illík

Nina Malovcová
SITA
Dobrovodský píše srbskému ombudsmanovi, žiada preverenie postupu polície.

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa dnes telefonicky a následne listom obrátil na ombudsmana Srbskej republiky Zorana Pašalića so žiadosťou o prešetrenie postupu polície v Báčskom Petrovci. Najväčšiu kultúrnu akciu slovenskej menšiny v Srbsku napadli nacionalisti.

„Podľa medializovaných správ došlo v Báčskom Petrovci, meste s významnou slovensky hovoriacou populáciou, k narušeniu fotografickej výstavy organizovanej miestnymi Slovákmi. Výstava obsahovala fotografie z nedávnych študentských protestov. Skupina občanov mala údajne zničiť vystavené fotografie a následne fyzicky napadnúť organizátorov a okolostojacich,“ uviedol Dobrovodský.

Podozrenia z nečinnosti polície

Verejný ochranca práv vyjadruje vážne znepokojenie nad tvrdením, že miestna polícia počas útokov nezasiahla a neposkytla obetiam ochranu. Okrem toho, na druhý deň polícia údajne zablokovala prístupové cesty do mesta, čím zabránila ľuďom prísť a podporiť organizátorov výstavy.

Róbert Dobrovodský zdôrazňuje, že tieto obvinenia vyvolávajú vážne otázky o nestrannosti polície a dodržiavaní zásad právneho štátu. „Nahlásená nečinnosť polície a jej údajné následné kroky na zablokovanie prístupu do mesta vyvolávajú vážne otázky o ich neutralite a dodržiavaní riadneho procesu,“ hovorí Róbert Dobrovodský.

Spolupráca slovenského a srbského ombudsmana

List bol napísaný v súlade Memorandom o porozumení a v duchu pretrvávajúcej pozitívnej spolupráce a komunikácie medzi inštitúciami verejného ochrancu práv Slovenskej republiky a Ochrancu občanov – ombudsmana Srbskej republiky. Dodatok k Memorandu o porozumení bol podpísaný počas augustovej návštevy verejného ochrancu práv v Srbsku.

„Požiadal som kolegu Zorana Pašalića o oficiálne vyšetrenie konania a postupov zúčastnených policajných dôstojníkov. Zistenia budú neoceniteľné pri objasňovaní faktov a zabezpečení dodržiavania zásad právneho štátu pre všetkých občanov vrátane slovenskej národnostnej menšiny v Srbskej republike,“ dodal ombudsman.

