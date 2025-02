Na verejnosť unikli extrémne vzácne mince, z ich hodnoty sa vám zatočí hlava. Existuje len zopár kusov

V minulosti sme už neraz písal o rôznych vzácnych minciach s vysokou hodnotou, no cena tej dnešnej vám doslova vyrazí dych. Na verejnosť sa zatiaľ neznámym spôsobom dostali dve mince vyrobené pri príležitosti odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ. Je však na nich vyrazený dátum 31. október 2019. V tento deň sa mali Briti pôvodne oddeliť, no nevyšlo to a Brexit sa odložil o niekoľko mesiacov.

Práve to robí takúto mincu extrémne vzácnou. V Británii je dobrým zvykom, že Kráľovská mincovňa vydáva pri špeciálnych príležitostiach rôzne pamätné mince. K tomuto kroku pristúpila aj pri plánovanom vystúpení krajiny z EÚ, no škrt cez rozpočet spôsobil nečakaný odklad. Približne milión mincí sa tak nikdy nedostalo do obehu a boli roztavené. Ako sa však ukazuje, osud niektorých bol celkom iný, píše britský denník Telegraph.

Obrovská hodnota

Prednedávnom sa objavili dve plne zachovalé 50-pencové mince s nápisom „mier, prosperita a priateľstvo so všetkými národmi“, ktorých hodnota teraz presahuje 48-tisíc eur. Nikto však nevie, ako sa ich podarilo dostať z Kráľovskej mincovne, kde sú mimoriadne prísne bezpečnostné opatrenia. Aj tento fakt rapídne zvyšuje ich hodnotu. Navyše, nie je jasné ani to, koľko takýchto mincí sa v budúcnosti ešte objaví. Ak totiž unikli dve, toto číslo nemusí byť konečné.