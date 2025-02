Riziko zrážky sa zvýšilo: Do Zeme môže naraziť asteroid, varuje NASA. Znamenalo by to katastrofu

Iba minulý týždeň sme písali o nedávnom objavenom asteroide 2024 YR4, ktorý prináša nový zdroj obáv medzi astronómami. S rastúcou pravdepodobnosťou nárazu v roku 2032, by tento asteroid, ktorý má približne 60 metrov v priemere, mohol mať vážny vplyv na našu planétu.

Keď sme o tomto asteroide písali naposledy, šanca na zrážku so Zemou bola 1:83, čiže približne 1,2 percenta. Teraz sa toto riziko zvýšilo na 1,6 percenta, píše Washington Post. Odborníci však očakávajú, že táto pravdepodobnosť by mohla v budúcnosti klesnúť.

Keby asteroid 2024 YR4 skutočne zasiahol Zem, jeho dopad by mohol mať rozsiahle následky. Ako informuje portál Space, pri náraze by došlo k obrovskému výbuchu v atmosfére (tzv. „vzdušný výbuch“), alebo by sa vytvoril impaktný kráter. Podľa slov Davida Rankina, inžiniera z Catalina Sky Survey, pravdepodobnosť zásahu asteroidu „mierne vzrástla na 1 ku 83“, čo znamená, že ide o jeden z najväčších rizík zo všetkých asteroidov tejto veľkosti, ktoré boli doteraz zaznamenané.

NASA, ESA and IAWN have all released statements today about newly-discovered #asteroid #2024YR4.

New observations have pushed its nominal trajectory about 120,000 km farther from Earth than the animation I posted yesterday. But the odds of impact in 2032 still remain > 1%. pic.twitter.com/bsH6u9vAIJ

— Tony Dunn (@tony873004) January 30, 2025