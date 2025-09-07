Na tejto európskej pláži sa okúpete aj v septembri: Tyrkysové more, biely piesok a 30 stupňov Celzia. Má to však háčik

Aj keď to vyzerá tak, že na Slovensku sa už leto skončilo, v niektorých európskych krajinách sa teploty v septembri a októbri stále šplhajú na 30 stupňov Celzia a more ostáva príjemne teplé. Preto ak si chcete predĺžiť letnú sezónu, máme pre vás skvelý tip. Má to však aj svoju tienistú stránku, na tých najkrajších plážach sa budete cítiť ako na diaľnici počas hlavnej špičky.
Tyrkysová voda, jemný piesok a dramatické skalnaté útesy, ktoré vytvárajú scenériu ako z pohľadnice. Pláž Konnos Bay na ostrove Cyprus je jedným z najfotogenickejších miest ostrova, navyše, more je tu teplé aj na jeseň. Má to však háčik. A poriadne veľký. Táto pláž sa totiž umiestnila v rebríčku najpreplnenejších pláží sveta, ktorý zverejnil magazín Time Out, takže vás tu okrem nádherného a čistého mora čaká hlava na hlave.
Týmto plážam sa radšej vyhnite
Rebríček najpreplnenejších pláží však ovládli dve mimoriadne obľúbené pláže na talianskom ostrove Sardínia. Na prvom mieste sa umiestnila pláž La Pelosa, ktorú prirovnávajú k Maldivám, pretože je známa bielym pieskom a výrazne modrým morom. Druhé miesto obsadila pláž La Cinta, ktorá okrem bieleho piesku a tyrkysového mora ponúka aj lagúnu, ktorú obývajú ružové plameniaky.
Najpreplnenejšie pláže na svete
La Pelosa, Sardínia
La Cinta, Sardínia
Falesia, Portugalsko
Plážový park Poipu, Havaj
Cala Comte, Ibiza
Konnos Bay, Cyprus
La Concha, Španielsko
Playa de Muro, Malorka
