Na tejto európskej pláži sa okúpete aj v septembri: Tyrkysové more, biely piesok a 30 stupňov Celzia. Má to však háčik

Pláž Konnos Bay, Cyprus, foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Čaká vás tu hlava na hlave.

Aj keď to vyzerá tak, že na Slovensku sa už leto skončilo, v niektorých európskych krajinách sa teploty v septembri a októbri stále šplhajú na 30 stupňov Celzia a more ostáva príjemne teplé. Preto ak si chcete predĺžiť letnú sezónu, máme pre vás skvelý tip. Má to však aj svoju tienistú stránku, na tých najkrajších plážach sa budete cítiť ako na diaľnici počas hlavnej špičky. 

Tyrkysová voda, jemný piesok a dramatické skalnaté útesy, ktoré vytvárajú scenériu ako z pohľadnice. Pláž Konnos Bay na ostrove Cyprus je jedným z najfotogenickejších miest ostrova, navyše, more je tu teplé aj na jeseň. Má to však háčik. A poriadne veľký. Táto pláž sa totiž umiestnila v rebríčku najpreplnenejších pláží sveta, ktorý zverejnil magazín Time Out, takže vás tu okrem nádherného a čistého mora čaká hlava na hlave.

Týmto plážam sa radšej vyhnite

Rebríček najpreplnenejších pláží však ovládli dve mimoriadne obľúbené pláže na talianskom ostrove Sardínia. Na prvom mieste sa umiestnila pláž La Pelosa, ktorú prirovnávajú k Maldivám, pretože je známa bielym pieskom a výrazne modrým morom. Druhé miesto obsadila pláž La Cinta, ktorá okrem bieleho piesku a tyrkysového mora ponúka aj lagúnu, ktorú obývajú ružové plameniaky.

Pláž La Pelosa, Sardínia, foto: Profimedia

Najpreplnenejšie pláže na svete

La Pelosa, Sardínia

La Cinta, Sardínia

Falesia, Portugalsko

Plážový park Poipu, Havaj

Cala Comte, Ibiza

Konnos Bay, Cyprus

La Concha, Španielsko

Playa de Muro, Malorka

