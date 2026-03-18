Na Slovensku vyšla nová 5-eurová minca: Dostanete sa k nej jednoducho, jej cena môže rásť

Kým väčšina z nás sa s päťeurovkou stretáva v papierovej podobe, numizmatici vedia, že na Slovensku už pravidelne vychádzajú aj 5-eurové mince. Tie sú mimoriadne obľúbené, keďže si ich môžete jednoducho zadovážiť, sú vizuálne atraktívne a ich obstarávacia cena je práve spomínaných 5 eur, takže vám jej kúpa ani nezruinuje peňaženku.
Od rána stáli ľudia v rade
Včera 17. marca vyšla 5-eurová minca s motívom korytnačky močiarnej. Od rána bol o ňu veľký záujem, čo nám potvrdila aj strážna služba na expozitúre Národnej banky Slovenska, keď sme sa s nevôľou postavili do radu záujemcov, v ktorom sa čakalo práve na spomínanú mincu.
Tu sa hneď dostávame k tomu, ako si môžete mincu zadovážiť. Prvý spôsob je návšteva expozitúry NBS v pokladničných hodinách, a to v Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade alebo na ústredí v Bratislave. Ak sa vám nechce nikam chodiť, využiť môžete aj zadováženie si tejto 5-eurovej mince, alebo aj predchádzajúcich 5-eurových mincí, napríklad na numizmatickom portáli nunofi.sk. Je to rýchle, pohodlné a hlavne nemusíte ako my, stáť v rade.
Nová minca, nová séria
Medzi rokmi 2021 až 2025 bolo vydaných desať 5-eurových mincí s motívom Fauna a flóra na Slovensku. V rámci nej vyšli mince s motívmi včely medonosnej, vlka dravého, kamzíka vrchovského tatranského, rysa ostrovida, medveďa hnedého, bociana čierneho, zubra hrivnatého, hlucháňa hôrneho či orla kráľovského. Desiatou mincou s hodnotou 5 eur, ktorá ukončila sériu, bola hlavátka podunajská.
Keďže celá séria bola mimoriadne obľúbená, rozhodlo sa o jej pokračovaní. A prvou 5-eurovou mincou z druhej série je práve korytnačka močiarna.
Popis mince
Na lícnej strane je zobrazená korytnačka močiarna (Emys orbicularis) vo svojom prirodzenom prostredí, a v spodnej časti mincového poľa sa nachádza farebne zobrazené lekno biele, ktoré robí z tejto mince prvú kolorovanú emisiu v histórii Národnej banky Slovenska. Nad korytnačkou je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, pod ňou sa nachádza letopočet 2026 a v ľavej časti mince je nápis SLOVENSKO.
Rubová strana mince zobrazuje dva jedince korytnačky močiarnej plávajúce vo vode. Kompozíciu dopĺňajú jemné bublinky, ktoré evokujú vodné prostredie. V ľavej časti mince je uvedená nominálna hodnota 5 EURO, zatiaľ čo horný oblúk dopĺňa názov KORYTNAČKA MOČIARNA spolu s latinským označením EMYS ORBICULARIS. Medzi bublinkami sú zakomponované aj iniciálky autora Karola Lička a značka Mincovne Kremnica.
Autorský návrh pripravil Karol Ličko, rytecké spracovanie vytvoril Jakub Morávek a výrobu zabezpečila Mincovňa Kremnica. Minca je vyrobená z mosadze, váži 19,1 gramu, má priemer 34 milimetrov a vrúbkovanú hranu. Štandardne je balená v plastovej bubline, píše portál Nunofi.
Cena môže rásť
5-eurové mince sa už dlhodobo tešia pozornosti zberateľov pre svoju nízku cenu a atraktívny motív. Ich cena pri pohľade na prvú sériu rastie a zhodnocuje sa, uviedol pre interez numizmatik Lukáš Volentier.
Volientier poznamenal, že nový motív korytnačky vzbudil na sociálnych sieťach posmešky prirovnávajúce ju k mnohým udalostiam v štáte. Vyzdvihol na nej ale niečo iné: „Táto minca získala zaujímavé prvenstvo. Je prvou mincou s farebnou úpravou. Vyfarbenie je veľmi pekné a dotvára kompozíciu mince.“
Či táto minca je dobrou investíciou, je ťažké odhadnúť. Avšak numizmatik pre interez uviedol, že táto a mnohé ďalšie 5-eurové mince majú tendenciu naberať na hodnote.
Slová numizmatika potvrdzuje aj portál Nunofi, ktorý uvádza, že niektoré mince sa predávajú už za štvornásobok svojej emisnej pôvodnej hodnoty.
