Dnes na Slovensku vyšla nová 5-eurová minca: Získate ju ľahko, očakáva sa, že jej hodnota bude narastať

Národná banka Slovenska dnes vydala novú 5-eurovú mincu zo série, ktorá vychádza už od roku 2021. Táto minca je posledná v tejto sérii a nesie motív hlavátky podunajskej.
Téme 5-eurových mincí sa pravidelne venujeme. Začali vychádzať v roku 2021, keď bola predstavená minca s motívom včely medonosnej. Ďalšie motívy nesú vlk dravý, kamzík vrchovský tatranský, rys ostrovid, medveď hnedý, bocian čierny, zubor hrivnatý, hlucháň hôrny a orol kráľovský. Desiatou mincou s hodnotou 5 eur je hlavátka podunajská.
Všetky tieto mince sú z bežného kovu, a tak, ak si ich zaobstaráte, jedna vás bude stáť 5 eur. Jej kúpou tak nič nestratíte – len 5-eurovú bankovku premeníte na 5-eurovú mincu. V prípade záujmu môžete mincu v Národnej banke Slovenska jednoducho vymeniť späť za bankovku.
Ako píše Národná banka Slovenska, autorom motívu mince je Tomáš Lamač, DiS. Minca má hmotnosť 19,1 g a je vyrobená z mosadze MS63. Vychádza v náklade 55-tisíc kusov s možnosťou dorazby.
Obľúbená u zberateľov, jej cena bude rásť
V súvislosti s vydaním 5-eurovej mince oslovil interez aj numizmatika Lukáša Volentiera. „Dnes vydaná 5-eurová minca uzatvára prvú sériu mincí fauny a flóry Slovenska, ktorá sa tešila veľkej popularite nielen u zberateľov, ale aj u laickej verejnosti vďaka svojej nízkej cene,“ prezradil.
Na otázku, prečo je obľúbená, Volentier odpovedal, že na jednej strane sú tieto mince jednoduchým a ľahko dostupným zberateľským artiklom, a na druhej strane zberateľ ocení nielen umelecké prevedenie, ale aj investičnú hodnotu mince. „Celá séria naberá na cene,“ povedal numizmatik.
Séria bude pokračovať
Mnohých zberateľov vydanie mince hlavátky potešilo, ale aj zarmútilo, keďže sa tým končí populárna séria mincí. No ako ukazuje emisný plán Národnej banky Slovenska, nemusia mať hlavu v smútku. „Vďaka veľkému záujmu sa NBS rozhodla pokračovať v tejto sérii a o rok budú vydané ďalšie dve 5-eurové mince. Na prvej bude korytnačka močiarna,“ uzatvára radostnú informáciu Volentier.
V prípade, že si chcete mincu kúpiť, navštívte expozitúry Národnej banky Slovenska v otváracích hodinách.
Nahlásiť chybu v článku