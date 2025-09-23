Dnes na Slovensku vyšla nová 5-eurová minca: Získate ju ľahko, očakáva sa, že jej hodnota bude narastať

Foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Matej Mensatoris
Dnes vyšla ďalšia 5-eurová minca zo série Flóra a fauna na Slovensku, ktorá uzatvára sériu mincí vydávaných od roku 2021.

Národná banka Slovenska dnes vydala novú 5-eurovú mincu zo série, ktorá vychádza už od roku 2021. Táto minca je posledná v tejto sérii a nesie motív hlavátky podunajskej.

Téme 5-eurových mincí sa pravidelne venujeme. Začali vychádzať v roku 2021, keď bola predstavená minca s motívom včely medonosnej. Ďalšie motívy nesú vlk dravý, kamzík vrchovský tatranský, rys ostrovid, medveď hnedý, bocian čierny, zubor hrivnatý, hlucháň hôrny a orol kráľovský. Desiatou mincou s hodnotou 5 eur je hlavátka podunajská.

Všetky tieto mince sú z bežného kovu, a tak, ak si ich zaobstaráte, jedna vás bude stáť 5 eur. Jej kúpou tak nič nestratíte – len 5-eurovú bankovku premeníte na 5-eurovú mincu. V prípade záujmu môžete mincu v Národnej banke Slovenska jednoducho vymeniť späť za bankovku.

Foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Ako píše Národná banka Slovenska, autorom motívu mince je Tomáš Lamač, DiS. Minca má hmotnosť 19,1 g a je vyrobená z mosadze MS63. Vychádza v náklade 55-tisíc kusov s možnosťou dorazby.

Obľúbená u zberateľov, jej cena bude rásť

V súvislosti s vydaním 5-eurovej mince oslovil interez aj numizmatika Lukáša Volentiera. „Dnes vydaná 5-eurová minca uzatvára prvú sériu mincí fauny a flóry Slovenska, ktorá sa tešila veľkej popularite nielen u zberateľov, ale aj u laickej verejnosti vďaka svojej nízkej cene,“ prezradil.

Averz a reverz mince. Foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Na otázku, prečo je obľúbená, Volentier odpovedal, že na jednej strane sú tieto mince jednoduchým a ľahko dostupným zberateľským artiklom, a na druhej strane zberateľ ocení nielen umelecké prevedenie, ale aj investičnú hodnotu mince. „Celá séria naberá na cene,“ povedal numizmatik.

Séria bude pokračovať

Mnohých zberateľov vydanie mince hlavátky potešilo, ale aj zarmútilo, keďže sa tým končí populárna séria mincí. No ako ukazuje emisný plán Národnej banky Slovenska, nemusia mať hlavu v smútku. „Vďaka veľkému záujmu sa NBS rozhodla pokračovať v tejto sérii a o rok budú vydané ďalšie dve 5-eurové mince. Na prvej bude korytnačka močiarna,“ uzatvára radostnú informáciu Volentier.

V prípade, že si chcete mincu kúpiť, navštívte expozitúry Národnej banky Slovenska v otváracích hodinách.

Otvoriť galériu (9)
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slováci netušia, že máme aj 5-eurové mince: Dá sa nimi platiť v obchode, ich hodnota…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac