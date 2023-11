Slováci netušia, že máme aj 5-eurové mince: Dá sa nimi platiť v obchode, ich hodnota bude časom narastať

Ak sa povie 5 eur, každý z nás si predstaví typickú sivú eurobankovku. S nimi sa stretávame bežne a nie sú nijako špeciálne zaujímavé. Ak by vám ale niekto povedal, že má mincu, ktorá má hodnotu 5 eur, mnohí by si začali klepať na čelo a neveriacky krútiť hlavou. Avšak Slovensko v skutočnosti má 5-eurové mince, a to dokonca viacero druhov.

Národná banka Slovenska pravidelne vydáva zberateľské euromince v rôznych hodnotách. Môžeme nájsť viaceré 100-eurové mince, ktoré sú zo zlata, či rôzne 10-eurové strieborné mince. Ich problémom, ak by sme to mohli tak nazvať, je to, že síce ich nominálna hodnota je 100, resp. 10 eur, ak si ich však chcete zakúpiť, zaplatíte za ne, kvôli použitým drahým kovom, oveľa viac. Majú teda významnú zberateľskú či investičnú hodnotu. Numizmatik Lukáš Volentier pre interez uviedol, že 10-eurové strieborné mince sa dajú, vzhľadom na cenu drahého kovu, kúpiť asi za 25 eur.

Slovenské 5-eurové mince

Na Slovensku ale máme aj 5-eurové zberateľské mince, ktoré vydáva Národná banka Slovenska a razia sa v Kremnici. Tieto mince sú z bežného kovu – mosadze – a momentálne je ich 6 druhov, pričom ich motívom je fauna a flóra Slovenska. Začali sa raziť v roku 2021, kedy vyšli mince s motívom vlka dravého a včely medonosnej, následne v roku 2022 to boli mince s motívmi kamzíka vrchovského tatranského a rysa ostrovida a napokon tento rok vyšli 5-eurové mince s motívom medveďa hnedého a bociana čierneho.

Množstvo ich vyrazení je rôzne, napríklad pri bocianovi čiernom uvádza NBS náklad 40-tisíc, avšak s možnosťou dorazby.

Dá sa nimi platiť v obchode

V porovnaní s už vyššie spomínanými mincami z drahých kovov, tieto 5-eurové mince sú z bežného kovu, a tak, ak si ich zaobstaráte, bude vás jedna stáť 5 eur. Jej kúpou tak nič nestratíte, len 5-eurovú bankovku premeníte na 5-eurovú mincu.

Teoreticky by sa vám mohlo stať, že by vám ju v obchode pri platení mohli vydať a vy by ste ňou mohli aj zaplatiť za nákup v hodnote 5 eur. Je to legálne, aj keď obchod nie je povinný vám takúto mincu zobrať a rovnako ani vy nemusíte takúto platbu prijať.

Numizmatik Lukáš Volentier pre interez uviedol, že takéto niečo sa prakticky nestáva a mnohí obchodníci ani nevedia, že takéto mince existujú. „Zaplatiť ňou môžete, no pochybujem, že vám ju v obchode aj zoberú,“ hovorí, no dodáva, že sú legálnym platidlom na území štátu, na ktorom sa vydávajú. Rôzne zberateľské mince vydávajú aj iné štáty, Volentier uvádza príklad Slovinska a ich trojeurových mincí.

Cena mincí

Vždy platí, že čím je minca raritnejšia a je vyrobená z drahých kovov, tak jej cena je vyššia. U zberateľov sú viac cenené zberateľské eurové mince s vyššími hodnotami, napríklad 10-eurové strieborné mince, alebo 100-eurové zlaté mince.

Čo sa týka 5-eurových mincí, tak napríklad pri včele medonosnej sa už realizovala podľa osloveného numizmatika aj dodatočná razba. Nepredpokladá preto, že cena týchto mincí, aj vzhľadom na náklad, a tiež vzhľadom k použitému bežnému kovu, v najbližšom období bude vo veľkom narastať. Pripúšťa však, že časom ich hodnota bude narastať, otázne je, ale o koľko.

„Možno ale o 30 či 40 rokov záujem o tieto mince vzrastie a ich cena vystrelí, to nikdy nemôžete vedieť„.

Volentier tiež upozorňuje, že mnohí ľudia môžu mať chuť vybrať mince z ich plastového obalu, tzv. bubliny. „Zberateľ mince z bubliny nevyberá, ak sa raz ochytajú, tak strácajú na hodnote.“ Na druhej strane, ak ide práve o tieto 5-eurové mince, pri nich nevidí až taký veľký problém a poznamenáva, že horšie by to bolo pri minciach v tzv. proof vyhotovení, pri ktorom sú mince leštené do zrkadlového lesku.

„Aj bežná dvojeurovka v proof vyhotovení má hodnotu niekoľko desiatok eur. Ak ju ale vyberiete z bubliny a ochytáte ju, môžete si ju rovno dať do peňaženky a v obchode ňou zaplatiť, keďže jej hodnota v tom momente klesla na úroveň svojej nominálnej hodnoty,“ upozorňuje numizmatik.

Kde sa dajú mince kúpiť?

Ak by ste si chceli kúpiť 5-eurové mince, najjednoduchšie je zájsť do Národnej banky Slovenska v Bratislave a aj v jej expozitúrach v Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a Košiciach. Tam v pokladni môžete získať 5-eurovú mincu výmenou za 5-eurovú bankovku. Za túto výmenu pritom nič neplatíte.

Funguje to ale aj opačne. Ak by ste mali 5-eurové mince a chceli by ste získať za ne klasické peniaze, rovnako vám tieto mince vymenia za klasické 5-eurové bankovky.

Inou možnosťou je kúpiť si tieto mince cez sprostredkovateľa, napríklad z internetu. Tam ale musíte počítať s prirážkou. V čase písania článku sme našli napríklad žiadanú 5-eurovú mincu – včelu medonosnú, predávať za 13 eur.