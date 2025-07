Na Slovensku sa šíri infekčné vírusové ochorenie: V tomto meste už je epidémia, hlásia ďalšie prípady

V Hurbanove v okrese Komárno sa vyskytla epidémia hepatitídy typu A. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Komárne od 20. mája doteraz eviduje celkovo 34 prípadov ochorenia, z toho dva sporadické prípady, ktoré nesúvisia s epidémiou.

Mesto Hurbanovo ubezpečuje občanov, že nie je dôvod na žiadnu paniku. RÚVZ priebežne zabezpečuje a kontroluje protiepidemiologické opatrenia, skonštatoval magistrát. Mnohé prípady žltačky boli v čase ich zistenia už v štádiu ústupu choroby, takmer bezpríznakové.

Väčšina prípadov mala ľahký priebeh

Stavy, ktoré vyžadovali hospitalizáciu, boli v nemocnici dva až tri dni, aj u nich mala choroba ľahký priebeh. Lekársky dohľad bol zabezpečený pre zhruba 300 osôb. Pracovníci RÚVZ s cieľom zvládnutia epidémie a zastavenia šírenia nákazy aktívne spolupracujú s miestnymi lekármi, zástupcami Zdravých regiónov, Terénnou sociálnou prácou (TSP) Hurbanovo i s mestom.

V ohnisku nákazy sa podarilo zaočkovať približne 300 ľudí. Choré osoby v domácej izolácii sú priebežne monitorované, pracovníčky TSP, Zdravých regiónov, aj zamestnankyne RÚVZ Komárno navštevujú tieto rodiny.

Dezinfekcia, letáky aj pomoc pre domácnosti

Mesto Hurbanovo zabezpečilo do postihnutých rodín dezinfekciu. Zdravým regiónom pomohlo so zabezpečením lavórov na umývanie, domácnosti dostali vrecia na odpady, mydlá. Do miestnych obchodných prevádzok, škôl, služieb, stravovacích služieb, pošty, taxislužby boli prostredníctvom mestskej polície distribuované informačné letáky. Pitné stojany v meste sa pravidelne dezinfikujú.

Aké sú príznaky?

Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálne príznaky spojené s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.