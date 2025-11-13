Na Slovensku otvárajú nové obchodné centrum. Domov v ňom nájdu známe lacné reťazce, ale aj špeciálny Starbucks

Foto: KLM RE

Jakub Baláž
V súčasnosti už poznáme aj 16 značiek, ktoré budú mať v retailovom parku svoje prevádzky.

Developerská skupina KLM Real Estate patrí v posledných rokoch medzi slovenských priekopníkov v otváraní retailových parkov či obchodných zón. Vo svojej aktivite spoločnosť pokračuje aj v tomto roku a najnovšie sa nových prevádzok dočkala Žilina.

KLM otvára spomínané retail parky pod názvom OC Klokan, v ktorých už po minulom roku nakupujú napríklad obyvatelia Piešťan, Bytče, Šale či Banskej Bystrice. Žilinský Klokan má byť s investíciou viac ako 20 miliónov eur akousi vlajkovou loďou a po mesiacoch príprav je od štvrtka 13. novembra definitívne otvorený. Informovala o tom spoločnosť v tlačovej správe.

Billa, Woolworth a overené mená

Retail parky sa v súčasnosti tešia konštantne rastúcej obľube a tento trend naplno využíva aj developer KLM.

Zákazníci ich vyhľadávajú najmä pre ich praktickosť – zastúpené sú v nich štandardne potraviny, drogéria, móda, lekáreň, chovateľské potreby, športové potreby či diskontné obchody so zmiešaným tovarom. Takéto predajne majú oproti klasickým nákupným centrám samostatný vstup priamo z parkoviska.

Konkrétne žilinský OC Klokan rastie v blízkosti futbalového štadióna MŠK Žilina a ide tak o strategickú polohu – zákazníkmi nebudú iba tranzitujúci či miestni obyvatelia, ale potenciálne tiež účastníci športových podujatí.

Z oficiálneho webu už poznáme aj zloženie šestnástich obchodníkov, ktorí v shopping zóne otvoria svoje nové pobočky. Väčšina z nich bola známa už nejaký čas. Miesto potravinového reťazca zastúpi Billa, ktorú doplnia overené značky ako dm drogerie, Dr.Max, 1Day, Pepco, Planeo elektro, SuperZoo, Sinsay či Takko.

Vlajková loď retail parkov však privíta aj úplne nové mená, ktoré expandovali na slovenský trh iba nedávno. Pôjde o predajcu obuvi zo siete CCC Worldbox a o nový nemecký diskont Woolworth.

Špeciálny Starbucks

V žilinskom Klokanovi si na svoje prídu aj fanúšikovia siete kaviarní Starbucks. Výnimočná bude táto prevádzka tým, že pôjde o vôbec prvú drive-thru pobočku na Slovensku. Ešte v októbri to pre interez potvrdili zástupcovia spoločnosti.

Takzvaný drive-thru koncept je známy napríklad z pobočiek rýchleho občerstvenia. Mnohí návštevníci ho preferujú vďaka tomu, že si svoje obľúbené produkty môžu objednať a vyzdvihnúť priamo z auta. Kým veľká časť fastfoodov ho implementuje do každej prevádzky, kde je to možné, pre slovenský Starbucks pôjde o novinku.

