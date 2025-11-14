O prácu môže prísť až 200 ľudí. Na Slovensku zrejme skončí ďalšia známa firma, pre región by išlo o tvrdú ranu

Ilustračná fotografia: Facebook (DS Smith)

Jakub Baláž
Závod aktuálnu situáciu prezentoval aj tamojším zamestnancom.

Rok 2025 sa do histórie regiónu Turiec zrejme zapíše v negatívnom svetle. Minimálne čo sa týka tamojšieho podnikateľského prostredia a zamestnanosti, ktoré pred pár mesiacmi utrpeli bolestivú ranu v podobe zatvorenia fabriky spoločnosti Ecco. Teraz podobné plány prezentovala ďalšia firma.

Pri zatvorení obuvníckej firmy Ecco prišlo o prácu viac ako 600 ľudí, pričom z viacerých strán sa už vtedy ozývali hlasy, ktoré hovorili o probléme nájsť si v Turci kvalitné zamestnanie. Podľa správ portálu MY Turiec môže región schytať ďalší úder.

Z dostupných informácií vyplýva, že výrobca obalových materiálov z vlnitej lepenky, spoločnosť DS Smith Turpak Obaly, vážne zvažuje zatvorenie svojho martinského podniku. V ňom má aktuálne pracovať približne 200 ľudí a pre mesto tak ide o pomerne významného zamestnávateľa.

Na stole je optimalizácia

Vedenie firmy deklarovalo potrebu optimalizácie svojho biznis modelu s cieľom budúcej prosperity. Bohužiaľ, v posledných mesiacoch sa tento scenár na európskom pracovnom trhu spomína čoraz častejšie a viaceré veľké spoločnosti sú nútené robiť škrty s víziou šetrenia nákladov či rušenia neprofitabilných častí biznis portfólia.

Týka sa to nielen automobiliek, ale tiež odevných a obuvníckych podnikov, ktoré v Európe bojujú s rastúcimi nákladmi, so zníženým dopytom a so zvyšujúcou sa lacnou konkurenciou. Faktory, ktoré trápia martinského výrobcu, však zatiaľ bližšie špecifikované neboli.

Môžeme potvrdiť, že sa uskutočnilo strategické zhodnotenie našich aktivít na Slovensku, s cieľom optimalizovať zdroje, poskytovať lepšie služby zákazníkom a pripraviť naše podnikanie pre ďalší rast. Na základe tohto zhodnotenia môžeme potvrdiť, že bol predložený návrh na zatvorenie konvenčnej prevádzky v Martine,“ uviedol v mene spoločnosti Juraj Caránek.

Za minulý rok takmer milión v strate

Ako ďalej Caránek dodal, ďalšie podrobnosti zatiaľ firma komentovať nechce a zrejme sa tak stane až po plánovaných rokovaniach. Zamestnanci sa však musia pripraviť aj na scenár, podľa ktorého môžu prísť o svoje pracovné miesto.

Spoločnosť DS Smith Turpak Obaly je aktuálne vo vlastníckom portfóliu britských majiteľov, no jej história siaha až na začiatok minulého storočia. V priebehu svojej dlhej existencie si firma prešla patronátom viacerých vlastníkov.

Reprofoto: Finstat
Z hospodárskych výsledkov vyplýva, že výrobca vlani nemal ideálne obdobie a skončil v strate 971-tisíc eur. Jeho tržby však boli na úrovni takmer 60 miliónov eur. Len pre porovnanie, v roku 2020 to bolo „iba“ niečo cez 28 miliónov eur. Z posledných piatich účtovných období sa pritom akciovka dostala z červených čísel iba raz – predvlani.
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na Slovensku otvárajú nové obchodné centrum. Domov v ňom nájdu známe lacné reťazce, ale aj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využijeHľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbteKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac