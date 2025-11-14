O prácu môže prísť až 200 ľudí. Na Slovensku zrejme skončí ďalšia známa firma, pre región by išlo o tvrdú ranu

Rok 2025 sa do histórie regiónu Turiec zrejme zapíše v negatívnom svetle. Minimálne čo sa týka tamojšieho podnikateľského prostredia a zamestnanosti, ktoré pred pár mesiacmi utrpeli bolestivú ranu v podobe zatvorenia fabriky spoločnosti Ecco. Teraz podobné plány prezentovala ďalšia firma.
Pri zatvorení obuvníckej firmy Ecco prišlo o prácu viac ako 600 ľudí, pričom z viacerých strán sa už vtedy ozývali hlasy, ktoré hovorili o probléme nájsť si v Turci kvalitné zamestnanie. Podľa správ portálu MY Turiec môže región schytať ďalší úder.
Z dostupných informácií vyplýva, že výrobca obalových materiálov z vlnitej lepenky, spoločnosť DS Smith Turpak Obaly, vážne zvažuje zatvorenie svojho martinského podniku. V ňom má aktuálne pracovať približne 200 ľudí a pre mesto tak ide o pomerne významného zamestnávateľa.
Na stole je optimalizácia
Vedenie firmy deklarovalo potrebu optimalizácie svojho biznis modelu s cieľom budúcej prosperity. Bohužiaľ, v posledných mesiacoch sa tento scenár na európskom pracovnom trhu spomína čoraz častejšie a viaceré veľké spoločnosti sú nútené robiť škrty s víziou šetrenia nákladov či rušenia neprofitabilných častí biznis portfólia.
Týka sa to nielen automobiliek, ale tiež odevných a obuvníckych podnikov, ktoré v Európe bojujú s rastúcimi nákladmi, so zníženým dopytom a so zvyšujúcou sa lacnou konkurenciou. Faktory, ktoré trápia martinského výrobcu, však zatiaľ bližšie špecifikované neboli.
„Môžeme potvrdiť, že sa uskutočnilo strategické zhodnotenie našich aktivít na Slovensku, s cieľom optimalizovať zdroje, poskytovať lepšie služby zákazníkom a pripraviť naše podnikanie pre ďalší rast. Na základe tohto zhodnotenia môžeme potvrdiť, že bol predložený návrh na zatvorenie konvenčnej prevádzky v Martine,“ uviedol v mene spoločnosti Juraj Caránek.
Za minulý rok takmer milión v strate
Ako ďalej Caránek dodal, ďalšie podrobnosti zatiaľ firma komentovať nechce a zrejme sa tak stane až po plánovaných rokovaniach. Zamestnanci sa však musia pripraviť aj na scenár, podľa ktorého môžu prísť o svoje pracovné miesto.
Spoločnosť DS Smith Turpak Obaly je aktuálne vo vlastníckom portfóliu britských majiteľov, no jej história siaha až na začiatok minulého storočia. V priebehu svojej dlhej existencie si firma prešla patronátom viacerých vlastníkov.
