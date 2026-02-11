Na Slovensko prichádza ikonická značka. Prvú prevádzku otvorila v známom nákupnom centre

Americká sieť Cinnabon, známa svojimi obrovskými teplými škoricovými rolkami, oficiálne vstúpila na slovenský trh. Prvá predajňa sa otvorila začiatkom februára 2026 v nákupnom centre Nivy v Bratislave.
Prvá predajňa sa nachádza v gastrozóne na prízemí OC Nivy. Informoval o tom portál Aktuality. V ponuke sú tradičné Cinnabon rolky, ich menšie varianty, rôzne škoricové dezerty, ako aj teplé a chladené nápoje.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Podľa ohlasov spoločnosti na sociálnej sieti sa otvorenie podarilo. „Úprimne nás prekvapil taký veľký záujem hneď v prvých dňoch po otvorení a veľmi si vážime vašu trpezlivosť,“ uviedla spoločnosť.
Predajňa však upozorňuje zákazníkov, že všetko ešte nemusí byť ideálne. „Momentálne ešte dolaďujeme kapacity, aby sme vedeli pripraviť čo najlepší zážitok pre každého. Prosíme preto o pochopenie, ak sa v niektorých časoch čaká dlhšie, alebo ak sa niektoré produkty vypredajú skôr,“ uvádza ďalej spoločnosť na sociálnej sieti.
40 rokov škorice
Prvá pekáreň Cinnabon otvorila svoje dvere pre ľudí 4. decembra 1985 v americkom meste Seattle a okamžite si získala tisíce fanúšikov. Dnes je Cinnabon globálne uznávanou značkou pôsobiacou vo viac než 50 krajinách.
Značka je známa najmä výraznou škoricovou chuťou, mäkkým cestom a krémovou polevou, no ponuku časom rozšírila aj o kávové nápoje a balené produkty dostupné v obchodoch.
Iba v Českej republike
Pobočku na Slovensku prevádzkuje spoločnosť Cinnabon Bakery Slovakia s. r. o., založená v novembri 2025. Ide teda o typickú franšízovú spoločnosť, ako je bežné pri iných reťazcoch. Spomenúť môžeme napríklad taktiež americký McDonald’s. U našich susedov sa pobočky nenachádzajú, s výnimkou Prahy.
Novootvorená predajňa Cinnabon sa tak pridáva k viac než 90 reštauračným prevádzkam v rámci OC Nivy v Bratislave, čím rozširuje ponuku gastronomických možností centra a prináša návštevníkom ikonické americké škoricové rolky.
Nahlásiť chybu v článku