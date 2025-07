Na slnko zabudnite: Čaká nás dážď, vietor a chlad, teploty neprekročia 19 °C. Ani zajtrajšia predpoveď vás nepoteší

Leto si dalo pauzu. Namiesto slnečných dní a tepla nás čaká ochladenie, sychravé rána s hmlou a množstvo zrážok. Počasie sa v týchto dňoch podobá skôr neskorej jeseni než prázdninovej pohode. S dažďom treba počítať takmer na celom území, a to nielen v pondelok.

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu ovplyvňuje počasie na Slovensku zvlnený studený front, ktorý sprevádza tlaková níž prehlbujúca sa nad južným Poľskom. Táto níž sa bude presúvať ďalej na sever a prinesie so sebou chladnejší a vlhší vzduch. Počasie sa mierne zmení až v utorok, ale teplé slnečné dni zatiaľ ostávajú len v spomienkach.

Pondelok bude studený, daždivý a bez náznaku leta

Prvý deň nového týždňa sa na Slovensku začne vo vlhkej a chladnej nálade. Na oblohe bude prevládať sivá a hustá oblačnosť, miestami sa pridajú prehánky, vytrvalý dážď a len ojedinele aj búrky. Ráno môže viaceré regióny prekvapiť aj hmla, najmä v údoliach. Na príjemné teploty môžete rovno zabudnúť.

Väčšina územia zaznamená najvyššiu dennú teplotu od 21 °C do 26 °C, no na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši bude len okolo 19 °C. V horských oblastiach vo výške 1500 metrov sa ochladí na približne 12 °C, čo znamená, že sa výlet do hôr bez teplej bundy neodporúča.

Fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km/h, ktorý ešte umocní pocit chladu. Zrážok môže spadnúť do 5 mm, no na severe a východe Slovenska lokálne až 20 mm. Atmosféra bude teda výrazne pod mrakom a nálada počasia sa viac podobá na október než na vrchol prázdnin.

Platia aj výstrahy

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na pondelok výstrahy prvého stupňa pred dažďom, ktoré sa týkajú viacerých krajov. V Košickom kraji platí výstraha od siedmej hodiny ráno až do sedemnástej hodiny podvečer. V Prešovskom a Žilinskom kraji sú výstrahy taktiež platné v dopoludňajších hodinách, od siedmej do jedenástej.

Trenčiansky kraj má upozornenie medzi siedmou a deviatou hodinou ráno a Banskobystrický kraj taktiež v čase od siedmej do deviatej. V týchto oblastiach sa očakávajú intenzívnejšie zrážky, ktoré môžu spôsobiť problémy v doprave alebo zvýšiť riziko lokálneho podmáčania.

V utorok sa počasie upokojí, no leto stále zostane bokom

Po upršanom pondelku prinesie utorok mierne zlepšenie. Obloha bude ráno opäť oblačná až zamračená, no popoludní sa miestami roztrhá a ukáže sa aj kúsok premenlivej oblačnosti. Napriek tomu treba rátať s prehánkami, výnimočne aj s dažďom a ojedinele s búrkami.

Ranné hmly sa môžu objaviť najmä v dolinách. Nočná teplota klesne na 13 až 18 °C, v údoliach môže byť aj chladnejšie, okolo 11 °C. Počas dňa vystúpi teplota vzduchu opäť na 21 až 26 °C, ale severné regióny budú stále výrazne chladnejšie, len okolo 19 °C.

Severný až severozápadný vietor bude silnieť. Dosiahne rýchlosť do 30 km/h, v nárazoch miestami až 50 km/h. Na horách nad pásmom lesa sa pripravte na prudký až búrlivý vietor, ktorý môže ovplyvniť pohyb na hrebeňoch. Aj keď utorok nebude taký neprívetivý ako pondelok, o návrate slnečného leta zatiaľ nemožno hovoriť. Počasie zostáva nestabilné, veterné a chladné.