Na oteplenie zabudnite, situácia sa ešte zhorší: Prichádza chlad, dážď a blesky. Takto bude vyzerať nový týždeň

Aj keď je máj už v plnom prúde, počasie na Slovensku stále pripomína apríl. Po teplotnej aj poveternostnej stránke zažívame veľmi premenlivé dni a tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcich 48 hodinách.

Ako upozorňuje portál iMeteo.sk, naša oblasť je pod vplyvom tlakovej níže nad Poľskom, okolo ktorej k nám prúdi chladný a vlhký vzduch zo severozápadu. Výsledkom sú časté prehánky, búrky a rýchle striedanie oblačnosti so slnečnými prestávkami.

Najhoršie to zasiahne sever, čaká ho aj 30 až 40 milimetrov zrážok

Na väčšine územia budú zrážky skôr mierne, no na severe Slovenska môže byť situácia vážnejšia. V pondelok a utorok sa očakávajú intenzívnejšie a trvalejšie dažde, ktoré môžu priniesť až 30 až 40 milimetrov zrážok. Počas uplynulého víkendu už v týchto oblastiach napršalo 10 až 20 milimetrov, a ak sa predpovede naplnia, sucho sa výrazne zmierni a doplnia sa aj zásoby vody vo vodných tokoch.

Nadchádzajúce dni prinesú búrky, prehánky aj chlad

Počas pondelka a utorka sa na viacerých miestach budú objavovať prehánky a búrky, najmä na východe Slovenska. V ostatných častiach, predovšetkým na západnom a strednom Slovensku, sa bude počasie meniť z minúty na minútu. Slnečné úseky budú striedať občasné dažde a obloha bude neustále premenlivá.

Denné teploty sa budú pohybovať na úrovni prvej polovice apríla, teda okolo 10 až 15 stupňov Celzia, čo je na máj naozaj netypicky málo. Pocitovo bude ešte chladnejšie najmä v dôsledku vetra a vysokej vlhkosti vzduchu.

Od stredy nás čaká ďalší zlom

V utorok by sa zrážky mali dočasne utíšiť, no už v stredu nás čaká ďalšia zmena. Do našej oblasti začne prúdiť teplejší a vlhký vzduch, čo podľa predpovedí vytvorí podmienky na častejší výskyt búrok. Nie je vylúčené, že v druhej polovici týždňa sa budú objavovať aj intenzívne búrky, ktoré môžu priniesť výrazné zrážkové úhrny, ale aj silný vietor a prípadne krúpy.