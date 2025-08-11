Na mestá padajú kĺzavé bomby: Po útoku na autobusovú stanicu hlási Ukrajina 19 zranených. Ďalší ľudia sú pod troskami

Foto: X/Букви

Nina Malovcová
TASR
SITA
Vojna na Ukrajine
Nemecko predpokladá, že Zelenskyj sa zúčastní samitu medzi Trumpom a Putinom.

Najmenej 19 ľudí utrpelo zranenia pri ruskom leteckom údere na mesto Záporožie na juhu Ukrajiny, oznámili v nedeľu tamojší predstavitelia. Ukrajinské úrady predtým uviedli, že delostrelecké a dronové útoky si v krajine počas dňa vyžiadali šesť obetí a desiatky zranených. Informácie priniesli agentúry DPA a AFP, píše TASR.

Gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov na sociálnej sieti informoval, že tzv. kĺzavé bomby zasiahli popoludní autobusovú stanicu v centre mesta. Budovu vážne poškodili. „Sú informácie, že pod troskami sú stále ďalší ľudia,“ napísal. Záchranná operácia večer pokračovala.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Krvavá nedeľa na Ukrajine: Ruské útoky a tragédia v Odese si vyžiadali ďalšie životy, medzi obeťami sú aj nevinní civilisti
2.
Ukrajina kritizuje Fica: Neuvedomuje si skutočné dôvody ruskej invázie, jeho vyjadrenia odporujú duchu dobrého susedstva
3.
Dôležitý krok pri zabezpečení trvalého mieru: Británia a USA povedú schôdzku poradcov pre národnú bezpečnosť, venovanú Kyjevu
Zobraziť všetky články (1107)

Boje na fronte pokračujú napriek summitu USA a Ruska

Celkovo na frontovej línii nedošlo k zmierneniu bojov, hoci sa USA a Rusko dohodli na summite svojich prezidentov v snahe ukončiť vojnu na Ukrajine. Tú zatiaľ na rokovania nepozvali. „Rusko neurobilo jediný skutočný krok k mieru, jediný krok v teréne alebo vzduchu, ktorý mohol zachrániť životy,“ povedal v nedeľňajšom pravidelnom večernom príhovore ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Šesť mŕtvych hlásili regionálne úrady z Doneckej, Záporožskej a Chersonskej oblasti. Okrem toho zahynuli v pobrežnom meste Odesa traja návštevníci pláže po tom, čo pri kúpaní v mori zakopli o mínu na mieste, kde je vstup zakázaný.

Útoky na rafinérie v Rusku

Ukrajinská armáda tvrdila, že jej drony zasiahli veľkú ropnú rafinériu v západoruskej Saratovskej oblasti, ktorej gubernátor Roman Busargin potvrdil jednu obeť. Ďalšia osoba zahynula v dôsledku ukrajinskej paľby v ruskej Belgorodskej oblasti.

Ďalšia rafinéria bola poškodená v meste Uchta v Komijskej republike na severovýchode európskej časti Ruska, asi 2000 kilometrov od frontovej línie, uviedol pre AFP zdroj z ukrajinskej vojenskej rozviedky GUR. Komijský gubernátor na Telegrame potvrdil dronový útok, nespomenul však rafinériu a uviedol, že útok si nevyžiadal obete.

Nemecko predpokladá, že Zelenskyj sa zúčastní samitu

Nemecko predpokladá, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa zúčastní samitu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom budúci piatok. Povedal to nemecký kancelár Friedrich Merz. Putin a Trump sa v piatok stretnú v americkom štáte Aljaška, aby sa pokúsili vyriešiť trojročný konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou.

Samit sa uskutoční aj napriek prosbám Ukrajiny a Európy, aby sa Kyjev zúčastnil rokovaní. „Dúfame a predpokladáme, že vláda Ukrajiny, prezident Zelenskyj, sa tohto stretnutia zúčastní,“ povedal Merz v rozhovore pre televíziu ARD. Merz pre ARD povedal, že Berlín úzko spolupracuje s Washingtonom, aby sa pokúsil zabezpečiť Zelenského účasť na rokovaniach.

„V žiadnom prípade nemôžeme akceptovať, aby sa o územných otázkach diskutovalo alebo dokonca rozhodovalo medzi Ruskom a Amerikou bez ohľadu na Európanov a Ukrajincov,“ povedal. „Predpokladám, že americká vláda to vníma rovnako. Dúfame, že v piatok dôjde k prelomu. Predovšetkým dúfame, že konečne dôjde k prímeriu a že na Ukrajine môžu prebiehať mierové rokovania,“ dodal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tragická nedeľa na slovenských cestách: Motocyklista prešiel do protismeru a zrazil sa s autom, nehodu…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac