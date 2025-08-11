Na mestá padajú kĺzavé bomby: Po útoku na autobusovú stanicu hlási Ukrajina 19 zranených. Ďalší ľudia sú pod troskami

Najmenej 19 ľudí utrpelo zranenia pri ruskom leteckom údere na mesto Záporožie na juhu Ukrajiny, oznámili v nedeľu tamojší predstavitelia. Ukrajinské úrady predtým uviedli, že delostrelecké a dronové útoky si v krajine počas dňa vyžiadali šesť obetí a desiatky zranených. Informácie priniesli agentúry DPA a AFP, píše TASR.
Gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov na sociálnej sieti informoval, že tzv. kĺzavé bomby zasiahli popoludní autobusovú stanicu v centre mesta. Budovu vážne poškodili. „Sú informácie, že pod troskami sú stále ďalší ľudia,“ napísal. Záchranná operácia večer pokračovala.
Boje na fronte pokračujú napriek summitu USA a Ruska
Celkovo na frontovej línii nedošlo k zmierneniu bojov, hoci sa USA a Rusko dohodli na summite svojich prezidentov v snahe ukončiť vojnu na Ukrajine. Tú zatiaľ na rokovania nepozvali. „Rusko neurobilo jediný skutočný krok k mieru, jediný krok v teréne alebo vzduchu, ktorý mohol zachrániť životy,“ povedal v nedeľňajšom pravidelnom večernom príhovore ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Šesť mŕtvych hlásili regionálne úrady z Doneckej, Záporožskej a Chersonskej oblasti. Okrem toho zahynuli v pobrežnom meste Odesa traja návštevníci pláže po tom, čo pri kúpaní v mori zakopli o mínu na mieste, kde je vstup zakázaný.
Útoky na rafinérie v Rusku
Ukrajinská armáda tvrdila, že jej drony zasiahli veľkú ropnú rafinériu v západoruskej Saratovskej oblasti, ktorej gubernátor Roman Busargin potvrdil jednu obeť. Ďalšia osoba zahynula v dôsledku ukrajinskej paľby v ruskej Belgorodskej oblasti.
Наслідки російської атаки на Запоріжжя
📸 Дмитро Смольєнко, Укрінформ pic.twitter.com/KTlgBp9ALy
— Ukrinform (@UKRINFORM) August 10, 2025
Ďalšia rafinéria bola poškodená v meste Uchta v Komijskej republike na severovýchode európskej časti Ruska, asi 2000 kilometrov od frontovej línie, uviedol pre AFP zdroj z ukrajinskej vojenskej rozviedky GUR. Komijský gubernátor na Telegrame potvrdil dronový útok, nespomenul však rafinériu a uviedol, že útok si nevyžiadal obete.
Nemecko predpokladá, že Zelenskyj sa zúčastní samitu
Nemecko predpokladá, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa zúčastní samitu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom budúci piatok. Povedal to nemecký kancelár Friedrich Merz. Putin a Trump sa v piatok stretnú v americkom štáte Aljaška, aby sa pokúsili vyriešiť trojročný konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou.
Вісім постраждалих, один з них – у важкому стані, унаслідок атаки росіян на Запоріжжя 10 серпня.https://t.co/QPi2UpqoSi
В ОВА підтвердили влучання по транспортній інфраструктурі.
В одному районів є задимлення.
Нині усім постраждалим надається необхідна допомога. Рятувальна… pic.twitter.com/rGR4kaMBOU
— Букви (@Bykvu) August 10, 2025
Samit sa uskutoční aj napriek prosbám Ukrajiny a Európy, aby sa Kyjev zúčastnil rokovaní. „Dúfame a predpokladáme, že vláda Ukrajiny, prezident Zelenskyj, sa tohto stretnutia zúčastní,“ povedal Merz v rozhovore pre televíziu ARD. Merz pre ARD povedal, že Berlín úzko spolupracuje s Washingtonom, aby sa pokúsil zabezpečiť Zelenského účasť na rokovaniach.
„V žiadnom prípade nemôžeme akceptovať, aby sa o územných otázkach diskutovalo alebo dokonca rozhodovalo medzi Ruskom a Amerikou bez ohľadu na Európanov a Ukrajincov,“ povedal. „Predpokladám, že americká vláda to vníma rovnako. Dúfame, že v piatok dôjde k prelomu. Predovšetkým dúfame, že konečne dôjde k prímeriu a že na Ukrajine môžu prebiehať mierové rokovania,“ dodal.
