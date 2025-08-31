Na čo si dať pozor pri výbere šampónu? Odborníčka Iryna radí, ktoré zložky vám môžu viac uškodiť než pomôcť

Letná regenerácia vlasov nekončí len výživou či hydratáciou. Dôležitým krokom k zdravým vlasom je aj správny výber šampónu.
V piatej časti série Zo sveta kaderníčky vám Iryna Snihur, odborníčka s viac než 20-ročnou praxou v kozmetickom priemysle, vysvetlí, ktoré zložky v šampónoch si zaslúžia vašu pozornosť, a ktoré radšej vynechať.
Šampón nie je len vôňa a pena. Zloženie rozhoduje
Podľa Iryny Snihur by sa klientky pri výbere šampónu nemali riadiť iba obalom či reklamou, ale predovšetkým zložením. „Vyhýbajte sa šampónom so sulfátmi, pretože môžu vysušovať vlasy a pokožku hlavy,“ upozorňuje. Okrem sulfátov treba byť opatrní aj pri silikónoch a alkoholoch. „Hoci silikóny vytvárajú lesk a hladkosť, môžu sa na vlasoch hromadiť a vytvárať ťažký efekt,“ vysvetľuje kaderníčka.
Pri alkohole záleží na jeho konkrétnom type: „Šampóny s vysokým obsahom alkoholu môžu vysušovať, ale niektoré druhy alkoholu môžu byť aj prospešné – je dôležité vedieť, ktoré.“ Ďalšou diskutovanou zložkou sú parabény. „Sú to konzervačné látky, ktoré môžu spôsobiť alergické reakcie. Ak je to pre vás dôležité, vyberajte si produkty bez parabénov,“ odporúča Iryna.
Naopak, čo by v dobrom šampóne nemalo chýbať? „Hľadajte šampóny s prírodnými extraktmi a olejmi – ako je aloe vera, kokosový olej alebo arganový olej. Hydratujú a vyživujú vlasy,“ dodáva odborníčka.
Nezabúdajte ani na pH. „Každý dobrý šampón by mal mať neutrálne pH – približne 5,5 až 6. Takéto pH chráni ochrannú vrstvu vlasov a pokožky hlavy,“ vysvetľuje. A samozrejme, dôležité je prispôsobiť šampón typu vašich vlasov: „Pre dosiahnutie najlepších výsledkov si vyberte šampóny špeciálne určené pre váš typ vlasov – či už sú suché, mastné, farbené alebo inak zaťažené.“
