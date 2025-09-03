Na bločku im svietilo 8 eur za niečo, čo si neobjednali: Zákazníci zostali pri platení v reštaurácii v šoku

Menu bez cien, automaticky prirátané prepitné, či platenie prepitného skôr, ako vôbec dostanete to, čo ste si objednali. Podniky skúšajú rôzne triky, daktoré hnevajú zákazníkov menej, iné viac. Niektoré reštaurácie ale, zdá sa, zachádzajú už priďaleko.
Hostia ostali nepríjemne zaskočení
Ako informuje Mail Online, skupinka hostí odchádzala z talianskej reštaurácie poriadne nahnevaná po tom, ako si na účtenke všimla zaúčtovanú nezvyčajnú vec. Platili totiž nielen za jedlá a nápoje, ale navyše za to, že v pozadí v podniku hrala hudba. Na účtenke bola suma 20 eur za predkrmy, 5 eur za džús, 10 eur za nealkoholický miešaný drink a 15 eur za dva alkoholické miešané drinky.
Všetkých ale prekvapilo 8 eur navyše za hudbu v pozadí. Každý hosť si musel za hudbu priplatiť 2 eurá. Hostia priznali, že si síce všimli, že v pozadí hrá DJ, dokonca si pochvaľovali, že hudba bola príjemná. Netušili ale, že za to budú musieť platiť. Po tom, ako sa účtenka dostala na internet, ľudia začali diskutovať o tom, či je takýto príplatok spravodlivý.
Bizarných poplatkov pribúda
Niektorí to prirovnávajú k iným poplatkom v talianskych reštauráciách, napríklad k poplatku za obrus na stole či za príbor. Jeden z hostí sa posťažoval, že musel zaplatiť takmer 50 centov za to, že použil koreničku. Iní si myslia, že by to na účtenke byť nemalo a majiteľ reštaurácie by to mal prirátať napríklad do cien v menu.
V niektorých podnikoch sa platí dokonca 1,50 eura aj za odobratie ingrediencie z jedla, alebo za to, že si zavesíte kabelku. Návštevníčka Ibizy vskutku nebola spokojná, keď zistila, že za zavesenie kabelky na háčik pod stolom jej naúčtovali 12 eur navyše. Pôvodne háčik ani využiť nechcela, obsluha na tom ale trvala. O tom, že je to spoplatnené, sa dozvedela, až keď dostala do rúk účtenku.
Nahlásiť chybu v článku