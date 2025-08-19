Pizza sa predražila zo 14 na 17 eur: Neuveríte, za čo musela žena v reštaurácii priplatiť navyše

Podniky prichádzajú s rôznymi spôsobmi, ako si zarobiť niečo navyše. Niektoré zákazníkom účtujú sprepitné bez toho, aby o tom stravník vôbec vedel. Iné žiadajú poplatky aj za tie najmenšie úkony, ako je odstránenie jednej z prísad.
Za toto zaplatila o 3 eurá navyše
Ako informuje Mail Online, 31-ročná olympijská plavkyňa Elena Di Liddo ostala poriadne nahnevaná potom, ako si chcela dať v reštaurácii pizzu v talianskom meste Bisceglie. Na pokladničnom doklade bola totiž prirátaná suma za niečo, čo nečakala.
Elena si objednala pizzu, ktorej hlavnými zložkami sú pesto, paradajky a mozzarella. Obsluhu ale požiadala, aby dve ingrediencie vymenila. Chcela pizzu bez laktózy a bez cherry paradajok.
Za odstránenie jednej položky jej však naúčtovali 1,50 eura navyše. Za pizzu teda zaplatila o 3 eurá viac. Posťažovala sa tiež na to, že kdekoľvek na sever od Neapolu sú reštaurácie také drzé, že si naúčtujú poplatok aj za pohár vody ku káve. Každý na juh od Neapolu je z toho pobúrený. Myslí si, že voda by jednoducho mala byť zdarma. Avšak platiť za niečo, čo ani nejedla, sa Elene zdá absolútne nehorázne.
Malo by to vraj byť nelegálne
Podľa plavkyne je to smutné a trápne a myslí si, že by to malo byť dokonca nelegálne. Cena obyčajnej pizze sa tak totiž vyšplhala z pôvodných 14 eur na 17 eur. Elena už v minulosti vyjadrila znechutenie z toho, že si reštaurácie pýtajú príplatky za všetko možné. Stretla sa vraj už aj s tým, že si pýtali peniaze za to, že si chcela do šálky s kávou doliať trochu vody.
Kým niektorí s Elenou súhlasia, iní si myslia, že pravdu má reštaurácia. Vyžaduje si podľa nich extra čas a úsilie odstraňovať z jedla ingrediencie, ktoré majú byť jeho súčasťou. Nevedia si predstaviť, ako by to vyzeralo, keby si ingrediencie dával odstraňovať a vymieňať každý jeden zákazník.
