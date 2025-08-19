Pizza sa predražila zo 14 na 17 eur: Neuveríte, za čo musela žena v reštaurácii priplatiť navyše

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Niečo také by ste na účtenke zrejme nečakali.

Podniky prichádzajú s rôznymi spôsobmi, ako si zarobiť niečo navyše. Niektoré zákazníkom účtujú sprepitné bez toho, aby o tom stravník vôbec vedel. Iné žiadajú poplatky aj za tie najmenšie úkony, ako je odstránenie jednej z prísad.

Za toto zaplatila o 3 eurá navyše

Ako informuje Mail Online, 31-ročná olympijská plavkyňa Elena Di Liddo ostala poriadne nahnevaná potom, ako si chcela dať v reštaurácii pizzu v talianskom meste Bisceglie. Na pokladničnom doklade bola totiž prirátaná suma za niečo, čo nečakala.

Elena si objednala pizzu, ktorej hlavnými zložkami sú pesto, paradajky a mozzarella. Obsluhu ale požiadala, aby dve ingrediencie vymenila. Chcela pizzu bez laktózy a bez cherry paradajok.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Elena Di Liddo (@elledili93)

Za odstránenie jednej položky jej však naúčtovali 1,50 eura navyše. Za pizzu teda zaplatila o 3 eurá viac. Posťažovala sa tiež na to, že kdekoľvek na sever od Neapolu sú reštaurácie také drzé, že si naúčtujú poplatok aj za pohár vody ku káve. Každý na juh od Neapolu je z toho pobúrený. Myslí si, že voda by jednoducho mala byť zdarma. Avšak platiť za niečo, čo ani nejedla, sa Elene zdá absolútne nehorázne.

Malo by to vraj byť nelegálne

Podľa plavkyne je to smutné a trápne a myslí si, že by to malo byť dokonca nelegálne. Cena obyčajnej pizze sa tak totiž vyšplhala z pôvodných 14 eur na 17 eur. Elena už v minulosti vyjadrila znechutenie z toho, že si reštaurácie pýtajú príplatky za všetko možné. Stretla sa vraj už aj s tým, že si pýtali peniaze za to, že si chcela do šálky s kávou doliať trochu vody.

Ilustračná foto: Pexels

Kým niektorí s Elenou súhlasia, iní si myslia, že pravdu má reštaurácia. Vyžaduje si podľa nich extra čas a úsilie odstraňovať z jedla ingrediencie, ktoré majú byť jeho súčasťou. Nevedia si predstaviť, ako by to vyzeralo, keby si ingrediencie dával odstraňovať a vymieňať každý jeden zákazník.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Voda s citrónom v Lučenci za 24 eur: Slovákov pobúril bloček z miestneho podniku, podľa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac