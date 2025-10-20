Myslím na najhoršie: Chodia mi veľmi zvláštne správy. Dnes som robil niečo na aute a objavil toto, píše vydesený používateľ

Reprofoto: Reddit.com (PopsNInabox)

Michaela Olexová
Aj paranoja je občas namieste.

Predstavte si, že sa jedného dňa zohnete pod svoje auto. A v momente, keď váš pohľad spočinie na podvozku, zbadáte niečo zlovestné: malé zariadenie na sledovanie polohy, prilepené k vášmu vozidlu.

Presne to sa stalo používateľovi PopsNInabox, ktorý sa so svojím nálezom podelil na Reddite vo vlákne r/whatisit: „V skratke, chodia mi veľmi zvláštne správy – obsahujú informácie, ktoré by nikto vedieť nemal. Dnes som robil niečo na aute a kým som bol pod ním, objavil som tam toto. Mysliac na najhoršie, vyrval som tomu batériu.“

Predmet bol ukrytý dôkladne – vo vnútornej časti, kde by si ho bez zásahu do auta nevšimol. Nachádzal sa pri motore, na krabici, z ktorej viedli káble k batérii.

Obchodovanie s ľuďmi alebo stalker?

Vlákno sa okamžite zaplavilo vydesenými komentármi.

„Obchodovanie s ľuďmi vstúpilo do novej éry. Lokalizačné zariadenia sú už bežnou výbavou. Zavolaj políciu, buď radšej paranoidný – ide o tvoju bezpečnosť,“ napísal jeden z používateľov. Mnohí sa zhodli, že by mohlo ísť o Apple AirTag. Iní však upozornili, že hoci je to skutočne lokalizátor, tento konkrétny prístroj nepatrí Applu, ale neznámej značke.

Väčšina špekulácií zahŕňa scenár so stalkerom. Používateľa sa pýtajú, či náhodou nemá bývalého partnera, ktorý ho mal „až priveľmi rád“. „Ak by to bol súčasný partner, veľmi vážne uvažuj o rozchode. Ak ide o bývalého partnera, vtedy uvažuj o polícii,“ odkazuje používateľovi jeden z komentujúcich.

Používateľ sa neskôr ozval znova – nedokázal prestať myslieť na záhadné správy a opýtal sa: „Mohlo ma to odpočúvať?“

„Nie, nemohlo,“ odpovedal jeden z používateľov. „Ale rozhodne ti odporúčam dať si spraviť hĺbkové čistenie auta. Skontroluj, či v ňom nie je nejaké odpočúvacie zariadenie. Ako si sám povedal, táto osoba o tebe vie veci, ktoré by vedieť nemala.“

Foto: MovieStillsDB

„No, odporúčam ti odteraz chodiť ozbrojený,“ napísal ďalší komentujúci.

Uprostred paniky sa však našiel aj hlas rozumu: „Neinteragovať, vybrať batériu, zariadenie neničiť. Ide o Apple AirTag – lokalizátor určený na sledovanie osobných predmetov. Ak niečo podobné nájdete na aute, niekto vás aktívne sleduje. Nahláste to polícii – ak nebude polícia protestovať, následne kontaktujte aj Apple. Zariadenie musí byť prepojené s konkrétnym Apple ID. Uložte si všetky správy, ktoré ste dostali – môžu pochádzať od tej istej osoby.“

Niektorí používatelia pridali aj praktický tip: „Google Pixel má zabudovanú funkciu, ktorá dokáže detegovať AirTagy a podobné zariadenia vo vašej blízkosti.“

