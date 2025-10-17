Toto ste ešte nikdy nevideli: Slovákovi sa podarilo natočiť „top záber z tohtoročnej ruje“, ľudia sú vo vytržení

V marci 2025 sa však na stránku Wildlife photo by Patrik Sakáč vrátil s príspevkom, v ktorom vysvetlil, že na fotografovanie nemal čas a svoju techniku predal. „Pomaličky mi to ale začína chýbať. Zakúpil som pár fotopascí, nech to v lese fotí a točí namiesto mňa,“ napísal.
Pre portál Poľovníctvo & Rybárstvo ešte pred rokmi prezradil, že pri fotografovaní jeleních záberov je nevyhnutná trpezlivosť a opatrnosť – plachú zver netreba prenasledovať, ale čakať na miestach, kam prirodzene prichádza za potravou. Práve fotopasce sú ideálnym riešením, ako sa k zvieratám priblížiť bez rušenia. Zver ich necíti, nepočuje a považuje za prirodzenú súčasť prostredia. Tieto zariadenia sú určené na dlhodobé používanie v exteriéri a snímky zachytávajú automaticky, keď zaznamenajú pohyb.
Top záber z tohtoročnej ruje je virálny
A práve vďaka tomuto prístroju prichádza „top záber z tohtoročnej ruje 2025“. Aspoň tak označil Sakáč video, ktoré sa okamžite stalo virálnym. Video videlo už viac ako 350-tisíc ľudí, Sakáč získal stovky šírení, približne 8-tisíc reakcií a takmer stovku komentárov.
Video zachytáva súboj dvoch zvierat počas ruje – obdobia, keď samce bojujú o samice a o svoje teritórium. Na Slovensku ruja prebieha na jeseň, najčastejšie od začiatku septembra do konca októbra. Podľa portálu iMeteo by sa v tomto období ľudia nemali k zvieratám približovať ani ich rušiť. „Nie je bezpečné priblížiť sa k nim – mohlo by ich to vyplašiť alebo aj vyprovokovať,“ uvádza portál.
Ak Slováci na tieto zvieratá narazia v lese či na ceste, mali by spomaliť a pokojne sa vydať iným smerom. Pri strete so zverou počas jazdy portál odporúča vypnúť diaľkové svetlá a netrúbiť.
Z pohodlia domova je však video mimoriadne fascinujúce a vzácne. A reakcie používateľov hovoria za všetko: „Teda, to sa len tak nevidí. Ďakujem, že ste sa podelili,“ píše jeden z komentujúcich. „Klobúk dole, super záber,“ pridáva sa ďalší.
Diskusiu napokon odľahčil vtipný príspevok hubára, ktorý sa obáva, že mu jelene „podupú hríby“.
Nie je to však jediné pôsobivé video na profile fotografa. Okrem virálneho videa sa mu malo tento rok podariť zachytiť aj zábery rysa ostrovida, líšky hrdzavej, vydry lesnej či dokonca vlka dravého – dravca takého plachého, že ho mnohí ani pri dlhoročných potulkách lesom nikdy nezazrú.
