Toto ste ešte nikdy nevideli: Slovákovi sa podarilo natočiť „top záber z tohtoročnej ruje“, ľudia sú vo vytržení

Reprofoto: Facebook.com (Wildlife photo by Patrik Sakáč)

Michaela Olexová
Patrik Sakáč, ostrieľaný fotograf divokej prírody, bol na sociálnej sieti Facebook neaktívny od roku 2019.

V marci 2025 sa však na stránku Wildlife photo by Patrik Sakáč vrátil s príspevkom, v ktorom vysvetlil, že na fotografovanie nemal čas a svoju techniku predal. „Pomaličky mi to ale začína chýbať. Zakúpil som pár fotopascí, nech to v lese fotí a točí namiesto mňa,“ napísal.

Pre portál Poľovníctvo & Rybárstvo ešte pred rokmi prezradil, že pri fotografovaní jeleních záberov je nevyhnutná trpezlivosť a opatrnosť – plachú zver netreba prenasledovať, ale čakať na miestach, kam prirodzene prichádza za potravou. Práve fotopasce sú ideálnym riešením, ako sa k zvieratám priblížiť bez rušenia. Zver ich necíti, nepočuje a považuje za prirodzenú súčasť prostredia. Tieto zariadenia sú určené na dlhodobé používanie v exteriéri a snímky zachytávajú automaticky, keď zaznamenajú pohyb.

Top záber z tohtoročnej ruje je virálny

A práve vďaka tomuto prístroju prichádza „top záber z tohtoročnej ruje 2025“. Aspoň tak označil Sakáč video, ktoré sa okamžite stalo virálnym. Video videlo už viac ako 350-tisíc ľudí, Sakáč získal stovky šírení, približne 8-tisíc reakcií a takmer stovku komentárov.

Video zachytáva súboj dvoch zvierat počas ruje – obdobia, keď samce bojujú o samice a o svoje teritórium. Na Slovensku ruja prebieha na jeseň, najčastejšie od začiatku septembra do konca októbra. Podľa portálu iMeteo by sa v tomto období ľudia nemali k zvieratám približovať ani ich rušiť. „Nie je bezpečné priblížiť sa k nim – mohlo by ich to vyplašiť alebo aj vyprovokovať,“ uvádza portál.

Ak Slováci na tieto zvieratá narazia v lese či na ceste, mali by spomaliť a pokojne sa vydať iným smerom. Pri strete so zverou počas jazdy portál odporúča vypnúť diaľkové svetlá a netrúbiť.

Z pohodlia domova je však video mimoriadne fascinujúce a vzácne. A reakcie používateľov hovoria za všetko: „Teda, to sa len tak nevidí. Ďakujem, že ste sa podelili,“ píše jeden z komentujúcich. „Klobúk dole, super záber,“ pridáva sa ďalší.

Diskusiu napokon odľahčil vtipný príspevok hubára, ktorý sa obáva, že mu jelene „podupú hríby“.

Nie je to však jediné pôsobivé video na profile fotografa. Okrem virálneho videa sa mu malo tento rok podariť zachytiť aj zábery rysa ostrovida, líšky hrdzavej, vydry lesnej či dokonca vlka dravého – dravca takého plachého, že ho mnohí ani pri dlhoročných potulkách lesom nikdy nezazrú.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Z Popradu je druhý Černobyľ, turisti zmizli: Tvorca ukazuje desivé zábery, mnohých Slovákov rozzúril

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac