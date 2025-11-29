Mysleli si, že zomrela, už ju niesli na kremáciu: Žena sa prebrala na vlastnom pohrebe, klopala na rakvu, aby ju vytiahli von

Pracovníci chrámu v Thajsku zažili chvíle, na ktoré nikdy nezabudnú. Rodina priviezla na kremáciu ženu, o ktorej bola presvedčená, že zomrela. Keď však chrám začal telo pripravovať na poslednú cestu, z rakvy sa ozval zvuk, ktorý všetkých úplne zastavil. Žena začala hýbať rukami, otvárať oči a klopať na jej steny.
Ako píše portál CNN, incident sa odohral v budhistickom chráme Wat Rat Prakhong Tham v provincii Nonthaburi pri Bangkoku. Na sociálnej sieti sa objavilo aj video, na ktorom žena leží v bielej rakve na korbe auta a jemne pohýna rukami aj hlavou. Pracovníci chrámu najskôr neverili vlastným očiam.
Rodina si myslela, že zomrela. Po dvoch dňoch ticha sa ozvalo klopanie
Podľa slov Pairata Soodthoopa, manažéra chrámu pre všeobecné a finančné záležitosti, priviezol ženin brat rakvu až z provincie Phitsanulok. Žena bola dlhodobo pripútaná na lôžku, jej stav sa výrazne zhoršoval a pred dvoma dňami prestala reagovať. Brat si bol istý, že už nedýcha.
„Z rakvy zaznelo slabé klopanie. Požiadal som, aby sme ju otvorili, a všetci sme v tej chvíli stratili reč,“ povedal Pairat. „Mierne otvorila oči a znovu udrela do steny rakvy. Vyzeralo to, že klopala už dlhšie.“ Pôvodne ju viezol do nemocnice v Bangkoku, pretože počas života vyjadrila želanie darovať orgány. Nemocnica však telo nemohla prevziať bez úmrtného listu, preto prišiel do chrámu, ktorý poskytuje bezplatnú kremáciu.
Kým riešili úradné potvrdenie, žena sa ozvala znova
Pairat rodine vysvetľoval postup na získanie úmrtného listu, keď sa z rakvy ozvalo ďalšie klopanie. Tentoraz už neváhali ani sekundu. Ženu okamžite previezli do neďalekej nemocnice, kde ju začali vyšetrovať. Podľa Pairata sa chrám rozhodol uhradiť všetky náklady spojené s jej liečbou. Lekári teraz zisťujú, čo spôsobilo, že pôsobila ako mŕtva a dva dni nevykazovala známky života.
