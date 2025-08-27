Myslela si, že sa chystá policajná akcia: Seniorka uverila falošnej príslušníčke a celoživotné úspory vyniesla na ulicu

Nina Malovcová
SITA
Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá.

O úspory vo výške 30-tisíc eur prišla 78-ročná dôchodkyňa, ktorá naletela podvodníkom. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, ženu v utorok predobedom telefonicky kontaktoval v jednom z vranovských rodinných domov údajný pracovník pošty s tým, že jej nesie doporučený list.

Neskôr seniorke volala žena, predstavila sa ako policajtka a oznámila jej, že do ich domu majú prísť štyria muži, ktorí ju budú chcieť okradnúť. „Pýtala sa, koľko má pani rokov, koľko peňazí má doma, kto s ňou ešte býva, či sú na ich ulici kamerové systémy,“ uviedla Ligdayová s tým, že 78-ročná žena jej na všetky otázky odpovedala.

Dôchodkyňa odovzdala úspory podvodníkom

„“Policajtka“ pani ubezpečila, aby sa nebála, že je pripravená policajná akcia a zlodejov chytia pri čine. Je len potrebné, aby 30-tisíc eur, ktoré má pani doma, odniesla na určené bezpečné miesto na ulici, dôchodkyňa tak urobila,“ dodala policajná hovorkyňa.

Dodala, že polícia sa prípadom intenzívne zaoberá. Vranovský policajný vyšetrovateľ vedie v prípade trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu.

