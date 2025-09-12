Vodič Maserati riskoval život na D1: Nezodpovedná jazda pri 163 km/h ho stála 800-eurovú pokutu. Auto zostalo nepojazdné

Reprofoto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Nina Malovcová
TASR
Vozidlo zostalo po náraze nepojazdné.

Polícia uložila 800-eurovú pokutu vodičovi, ktorý na diaľnici D1 pri vysokej rýchlosti nezvládol riadenie, dostal šmyk a narazil do zvodidiel. Táto udalosť sa obišla bez zranení, no vozidlo zostalo nepojazdné. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

„Hliadku bratislavských dopravných policajtov v stredu (10. 9.) krátko pred 22.00 h počas merania rýchlosti na diaľnici D1 predbehlo v ľavom jazdnom pruhu osobné motorové vozidlo zn. Maserati. V úseku diaľnice, kde je rýchlosť upravená dopravnou značkou na 100 kilometrov za hodinu, mu bola nameraná rýchlosť 163 kilometrov za hodinu, a to aj napriek nepriaznivému počasiu,“ priblížila Bartošová.

Apel na vodičov

Polícia apeluje na vodičov, aby dodržiavali predpisy a jazdili zodpovedne najmä za daždivého a nepriaznivého počasia. Upozorňuje, že vysoká rýchlosť môže mať fatálne následky.

