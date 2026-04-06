Muži v posteli kladú otázku, ktorá zabíja orgazmus. Ženy ho kvôli nej môžu predstierať

Záber zo seriálu Sex v meste, foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Sex a vzťahy
Mnohé ženy ju v tom najlepšom nechcú počuť.

Ikonický seriál Sex v meste nám ukázal rôzne pohľady na sexuálne vzťahy a situácie, s ktorými sa môžeme v posteli stretnúť. Naše obľúbené hrdinky hneď niekoľkokrát riešili nevhodné poznámky od svojich partnerov, ktoré im adresovali priamo pri sexe a úplne nimi zabili prítomný moment. A od reality často neboli vôbec ďaleko. 

Pri sexuálnych „hrátkach“ má každý rád niečo iné, preto je úplne v poriadku, ak niekto fantazíruje o predstave, ktorá je pre niekoho iného ďaleko za hranicami. Problém nastáva, ak sa takáto dvojica dá dohromady a jednoducho im správanie toho druhého nepríde príťažlivé. Okrem dotykov sú tu slová, ktoré dokážu chvíľu zintenzívniť, alebo naopak, úplne ju zničiť. Prieskum odhalil bežnú otázku, ktorú zvyknú klásť muži ženám v posteli, no mali by s tým prestať, informoval portál Metro.

Uskutočnil ho medzi 20-tisíc ľuďmi portál zameraný na sexuálnu edukáciu OMGYES a odhalil otázku, ktorú sa často prezvedajú muži pri sexe, no ženy z nej nie sú nadšené. Znie jednoducho, no dokáže pokaziť celý intímny moment.

„Už si blízko?“

Hovoríme o otázke „Už si blízko?“. Namiesto navodenia tej správnej atmosféry dokáže ženy odtrhnúť od daného momentu a prinútiť ich zamyslieť sa nad tým, prečo sa ich to muž vlastne pýta.

Podľa expertky na sex a vzťahy Annabelle Knight sa dá interpretovať ako netrpezlivosť. Ženy môžu nadobudnúť pocit, že sa musia ponáhľať, alebo že im to trvá príliš dlho a mužovi sa to nepáči.

Môžu kvôli tomu predstierať orgazmus

„Niektoré ženy môžu začať viac rozmýšľať, stratiť tempo alebo sa cítiť pod tlakom, a od danej chvíle sa odpojiť. Môže dokonca viesť k predstieranému orgazmu,“ dodala pre Metro Annabelle Knight.

Ako vždy, aj tu je komunikácia základ a ak ste muž a túto otázku používate, opýtajte sa svojej partnerky na to, aké pocity v nej vyvoláva. A naopak, ak ste žena, dostávate ju od svojho partnera a vyvíja na vás nepríjemný tlak, pohovorte si s ním o tom, aby nabudúce použil iné slová. Pretože sex je najlepším zážitkom vtedy, keď sú spokojné obe strany.

