Muži v posteli kladú otázku, ktorá zabíja orgazmus. Ženy ho kvôli nej môžu predstierať

Ikonický seriál Sex v meste nám ukázal rôzne pohľady na sexuálne vzťahy a situácie, s ktorými sa môžeme v posteli stretnúť. Naše obľúbené hrdinky hneď niekoľkokrát riešili nevhodné poznámky od svojich partnerov, ktoré im adresovali priamo pri sexe a úplne nimi zabili prítomný moment. A od reality často neboli vôbec ďaleko.
Pri sexuálnych „hrátkach“ má každý rád niečo iné, preto je úplne v poriadku, ak niekto fantazíruje o predstave, ktorá je pre niekoho iného ďaleko za hranicami. Problém nastáva, ak sa takáto dvojica dá dohromady a jednoducho im správanie toho druhého nepríde príťažlivé. Okrem dotykov sú tu slová, ktoré dokážu chvíľu zintenzívniť, alebo naopak, úplne ju zničiť. Prieskum odhalil bežnú otázku, ktorú zvyknú klásť muži ženám v posteli, no mali by s tým prestať, informoval portál Metro.
Uskutočnil ho medzi 20-tisíc ľuďmi portál zameraný na sexuálnu edukáciu OMGYES a odhalil otázku, ktorú sa často prezvedajú muži pri sexe, no ženy z nej nie sú nadšené. Znie jednoducho, no dokáže pokaziť celý intímny moment.
„Už si blízko?“
Hovoríme o otázke „Už si blízko?“. Namiesto navodenia tej správnej atmosféry dokáže ženy odtrhnúť od daného momentu a prinútiť ich zamyslieť sa nad tým, prečo sa ich to muž vlastne pýta.
Podľa expertky na sex a vzťahy Annabelle Knight sa dá interpretovať ako netrpezlivosť. Ženy môžu nadobudnúť pocit, že sa musia ponáhľať, alebo že im to trvá príliš dlho a mužovi sa to nepáči.
Môžu kvôli tomu predstierať orgazmus
„Niektoré ženy môžu začať viac rozmýšľať, stratiť tempo alebo sa cítiť pod tlakom, a od danej chvíle sa odpojiť. Môže dokonca viesť k predstieranému orgazmu,“ dodala pre Metro Annabelle Knight.
Ako vždy, aj tu je komunikácia základ a ak ste muž a túto otázku používate, opýtajte sa svojej partnerky na to, aké pocity v nej vyvoláva. A naopak, ak ste žena, dostávate ju od svojho partnera a vyvíja na vás nepríjemný tlak, pohovorte si s ním o tom, aby nabudúce použil iné slová. Pretože sex je najlepším zážitkom vtedy, keď sú spokojné obe strany.
