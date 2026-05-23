Zoo len kúsok od našej hranice smúti: Známa slonica Ulu prišla po útoku o život

ZOO Zlín, ktorá sa nachádza len niekoľko desiatok kilometrov od slovenskej hranice, oznámila tragickú udalosť. Samica slona afrického uhynula po útoku samca v areáli chovu.
Podľa informácií, ktoré priniesol český portál iDnes, došlo k incidentu v piatok 22. mája. Samec menom Jack mal z doposiaľ nejasných príčin zaútočiť na samicu Ulu. Tá, bohužiaľ, po zraneniach uhynula.
Napadol samicu, útok skončil tragicky
„Z nevysvetliteľného dôvodu dnes doobeda v piatok 22. mája samec Jack napadol samicu Ulu. Tá po fatálnom útoku, bohužiaľ, uhynula. Zisťujeme okolnosti a zaisťujeme všetky potrebné chovateľské opatrenia pre našu skupinu slonov. Budeme vás po víkende informovať, len čo získame všetky potrebné informácie, či už tie chovateľské, alebo veterinárne,“ uviedla zoo v príspevku na sociálnej sieti. Správu neskôr potvrdila hovorkyňa Romana Mikešová.
Zoo v súčasnosti preveruje okolnosti incidentu a prijíma opatrenia pre zvyšok chovnej skupiny slonov. „Je to pre nás veľmi ťažká, smutná a náročná situácia. Preto prosíme o trpezlivosť a porozumenie,“ doplnil zástupca zariadenia. V reakcii na udalosť zoo dočasne uzavrela časť areálu známu ako Karibuni, kde sa nachádza expozícia a chovné zariadenia pre slony africké.
Samec Jack pochádza z maďarskej Sóstó Zoo a do ZOO Zlín sa dostal v roku 2023. Od svojho príchodu bol v skupine jediným dospelým samcom. Jeho sociálne prostredie tvorili Ulu a ďalšie dve slonice – Kali a Zola – s jedným mláďaťom.
Slonica Ulu mala úctyhodný vek – zoo tak prišla o jedinca v plnej dospelosti a stabilnej chovnej skupine. To robí incident z pohľadu zoologickej praxe mimoriadne citlivým. Slon africký okrem toho v zoologických záhradách patrí skôr medzi raritné chovy, najmä v strednej Európe, kde dlhodobo prevažuje chov slona indického.
ZOO Zlín patrí medzi zariadenia, ktoré sa dlhodobo snažia o chov a reprodukciu tohto druhu. Aj príchod samca Jacka v roku 2023 bol dôležitým krokom a vytváral predpoklad pre prirodzené rozmnožovanie. Ešte v roku 2021 sa v zoo vďaka inseminácii narodilo prvé mláďa slona afrického v Česku. Keďže slon africký je vedený ako ohrozený druh, aktuálna strata je ešte vážnejšia.
