Muža vyplavilo z mora, z nôh sa mu valila krv. V známej destinácii útočil žralok, ženu zabil na mieste. Do vody nesmie nikto vstúpiť

Ilustračná foto: Pexels

Martin Cucík
TASR
Bol to tretí útok žraloka v Austrálii v tomto roku.

Jedna žena prišla o život a ďalší muž utrpel vážne zranenia pri útoku žraloka v austrálskom štáte Nový Južný Wales, uviedla vo štvrtok tamojšia polícia. TASR informuje podľa správy agentúr AFP a DPA.

Žene a mužovi, ktorých vek sa pohyboval okolo 20 rokov, poskytli na mieste pomoc prítomní svedkovia. K útoku žraloka došlo vo štvrtok v skorých ranných hodinách miestneho času na pláži Crowdy Bay 280 kilometrov severne od Sydney. Podľa miestnych predstaviteľov ide o odľahlú lokalitu.

Žena zraneniam podľahla na mieste, muž „utrpel vážne zranenia a bol letecky prepravený do Nemocnice Johna Huntera v meste Newcastle v kritickom stave“, uvádza sa vo vyhlásení polície.

Pláž uzavreli

Pláž po incidente uzavreli a experti sa aktuálne pokúšajú zistiť, o aký druh žraloka išlo, dodali policajné zdroje. Podľa austrálskej databázy incidentov so žralokmi došlo v prvej polovici roka 2025 k trom smrteľným útokom takéhoto typu. V septembri bol pri Sydney smrteľne zranený surfer, píše DPA.

Pri pobreží Austrálie žije množstvo žralokov, pričom žralok biely je na vrchole rebríčka druhov, ktoré by mohli človeka smrteľne zraniť, píše agentúra AFP.

Austrálčania sa však napriek tomu nenechajú odradiť – prieskum z roku 2024 ukázal, že takmer dve tretiny populácie uskutočnili za jediný rok celkovo 650 miliónov návštev pobrežných oblastí.

