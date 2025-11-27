Washington zažil cielený útok na hliadku Národnej gardy: Identita podozrivého je už známa, FBI koná ako pri terorizme

Americký prezident Donald Trump označil vo štvrtok streľbu na príslušníkov Národnej gardy USA neďaleko Bieleho domu vo Washingtone za „akt teroru“, informuje TASR podľa správy agentúr AP, AFP a DPA.
„Tento ohavný útok bol činom zla, činom nenávisti a činom teroru,“ uviedol v krátkom videoposolstve Trump. Páchateľom stredajšej streľby bol podľa amerických úradov 29-ročný afganský imigrant Rahmanullah Lakanwal, ktorý do Spojených štátov prišiel v roku 2021.
„Na základe najspoľahlivejších dostupných informácií je ministerstvo vnútornej bezpečnosti presvedčené, že podozrivý vo väzbe je cudzinec, ktorý vstúpil do našej krajiny z Afganistanu,“ potvrdil Trump, podľa stanice NBC News však výslovne neuviedol, že podozrivý strelec je afganským štátnym príslušníkom.
Dva nemenované vysokopostavené zdroje z prostredia polície pre NBC News predtým uviedli, že podozrivý bol pôvodne identifikovaný ako afganský občan. Trump následne vo svojom prejave nazval Afganistan „peklom na zemi“ a spresnil, že podozrivý strelec prišiel do USA v septembri 2021.
Stav zranených sa spresnil
Polícia spresnila, že dvaja členovia Národnej gardy práve hliadkovali, keď sa k nim spoza rohu priblížila osoba, namierila na nich zbraň a začala strieľať. Obaja vojaci sú v kritickom stave v nemocnici, potvrdili predstavitelia. Predchádzajúce správy, podľa ktorých zraneniam podľahli, sa nepotvrdili. Aj samotný strelec bol počas incidentu postrelený a je hospitalizovaný, dodala polícia.
Patrick Morrisey, guvernér amerického štátu Západná Virgínia, odkiaľ obaja postrelení vojaci pochádzajú, nazval streľbu „nevysloviteľným násilím“. Zároveň dodal, že v tejto súvislosti telefonoval s Trumpom. Práve Morriseyho úrad predtým priniesol informáciu, že postrelení vojaci zraneniam podľahli; čo však neskôr odvolal s tým, že o ich stave dostával protichodné informácie.
Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) bude prípad v prvej fáze vyšetrovať ako akt terorizmu, uvádza NBC News s odvolaním sa na dva nemenované policajné zdroje. K incidentu došlo len deň pred Dňom vďakyvzdania. Úrady označili streľbu za „cielenú“.
Pentagón oznamuje posilnenie počtu vojakov
Po streľbe na dvoch príslušníkov Národnej gardy USA, ktorá sa odohrala v stredu neďaleko Bieleho domu, bude do Washingtonu nasadených ďalších 500 vojakov, oznámil Pentagón. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Toto len posilní naše odhodlanie zabezpečiť, aby bol Washington, D.C. bezpečný a krásny,“ povedal americký minister obrany Pete Hegseth, ktorý plánované zvýšenie počtu vojakov oznámil počas svojej návštevy Dominikánskej republiky. Počet príslušníkov Národnej gardy sa tak v hlavnom meste USA zvýši na viac než 2500. Polícia bezprostredne po streľbe uviedla, že podozrivého strelca zadržala. Počiatočné správy hovorili o tom, že dvaja vojaci utrpeli ťažké zranenia.
Prvé správy o útoku boli chaotické a protichodné
Dvaja príslušníci americkej Národnej gardy boli v stredu postrelení v hlavnom meste Washington neďaleko Bieleho domu. Bez ďalších podrobností to na platforme X oznámila ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová.
Guvernér Západnej Virgínie Patrick Morrisey krátko nato na platforme X oznámil, že na následky svojich zranení zomreli.
„S hlbokým zármutkom môžeme potvrdiť, že obaja členovia Národnej gardy zo Západnej Virgínie, ktorí boli dnes postrelení vo Washingtone, D.C., zomreli na následky zranení,“ napísal Morrisey. Neskôr však uviedol, že „informácie sú protichodné“.
Miestna polícia uviedla, že k streľbe došlo približne jeden blok od Bieleho domu a predpokladaný strelec bol vzatý do väzby. Prístup k Bielemu domu bol po incidente zablokovaný. Do oblasti, kde k streľbe došlo, dorazili záchranné vozidlá. Na promenáde National Mall pristál najmenej jeden vrtuľník.
Prítomní sú aj príslušníci Tajnej služby Spojených štátov (USSS), BATFE a FBI. Hovorca FAA uviedol, že na medzinárodnom letisku Ronalda Reagana vo Washingtone „z bezpečnostných dôvodov“ pozastavili prílety, keďže sa nachádza v blízkosti miesta činu. Prezident USA Donald Trump bol o incidente informovaný.
„Biely dom o tejto tragickej situácii vie a aktívne ju monitoruje. Prezident bol informovaný,“ povedala tlačová tajomníčka Bieleho domu Karoline Leavittová. Trump sa k incidentu medzičasom vyjadril na svojej platforme Truth Social. Podozrivého označil za „zviera“ a uviedol, že „zaplatí veľmi vysokú cenu“.
„Zviera, ktoré postrelilo dvoch príslušníkov Národnej gardy, pričom obaja sú kriticky zranení a sú v dvoch samostatných nemocniciach, je tiež ťažko zranené, ale bez ohľadu na to zaplatí veľmi vysokú cenu,“ napísal Trump v čase, keď postrelení boli ešte nažive. Pochválil tiež Národnú gardu, armádu a bezpečnostné zložky. Nazval ich „skutočne skvelými ľuďmi“.
