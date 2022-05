Muž žiada povolenie skoncovať so životom. Trpí neznesiteľnou depresiou a úzkosťami kvôli klimatickej kríze

Howard Breen sa už roky snaží ľudí prinútiť, aby si uvedomili, že situácia týkajúca sa našej planéty je skutočne kritická. Už to však ďalej nezvláda. Následkom klimatickej krízy trpí neznesiteľnými úzkosťami a depresiou. Žiada Kanadu, aby mu umožnila umrieť prostredníctvom asistovanej samovraždy.

Howard Breen nemá strach zomrieť, aby zachránil planétu. V skutočnosti sa tak aj chystá urobiť, aby zachránil sám seba pred neznesiteľnou úzkosťou a depresiou, píše portál Vice. 68-ročný ekoaktivista, ktorý je členom skupiny Extinction Rebellion, sa celý svoj život snaží ľudí prinútiť, aby si uvedomili, aká je situácia kritická.

Niekoľkokrát ho dokonca zatkli za to, že sa sekundovým lepidlom prilepil k výložníkom na guľatinu alebo zastavil premávku. Niekoľkokrát dokonca držal hladovku. Počas jednej z nich zašiel tak ďaleko, že nejedol 31 dní, počas ktorých schudol vyše 18 kilogramov. Jesť začal až vtedy, keď u neho začal byť badateľný úpadok kognitívnych schopností.

I am not terminally ill, but our planet is. https://t.co/LqQ1CGiWim via @viceworldnews

— Howard Breen (@HBreen2) May 12, 2022