Muž si objednal pizzu, jeho šialený bloček baví ľudí. Chute tehotnej manželky vás dostanú

Zákazník si objednal veľkú, ručne robenú pizzu s trojitým množstvom salámy, banánovými papričkami (americký druh čili papričky, tvarom pripomína banán), jemnými jalapeños, polovičnou dávkou kuracieho mäsa, hubami, karamelizovanou cibuľkou, olivami a jemnou omáčkou. Ľudí však najviac pobavila jeho poznámka.
„Hej, kámo, viem. Znie to šialene a asi si hovoríš, čo som to za človeka, keď si objednávam niečo také. Som chlap s mega tehotnou manželkou. Už sa na nič nepýtam. Mám strach. A úprimne, báť by ste sa mali aj vy. Prisahám, že v tejto objednávke je všetko presne tak, ako to má byť. Vďaka, a nech ťa sprevádza požehnanie Božie.“
Chápem, píšu ženy v komentároch
Odporúčané články
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku