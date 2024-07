Kúpil si dom v Taliansku za 1 euro: Muž popisuje, aká je realita a koľko už na takúto nehnuteľnosť minul

Z Talianska pravidelne prichádzajú informácie o tom, že si tu môžete kúpiť nehnuteľnosť už od jedného eura. Znie to lákavo a nejeden človek sa už rozhodol, že to riskne a takýto dom si kúpi. Mladý muž popisuje realitu toho, aké to je v skutočnosti.

Nechcel desiatky rokov splácať hypotéku

Ako informuje web Euronews, mladý Brit George Laing sa krátko pred tridsiatkou začal zamýšľať nad tým, že by bolo dobré zabezpečiť si vlastné bývanie. V Londýne, kde žil, by si však mohol kúpiť nanajvýš byt s rozmermi škatule od topánok a musel by si vziať hypotéku, ktorú by splácal niekoľko desaťročí. Navyše, už vtedy platil za bývanie každý mesiac 30 % zo svojej výplaty. To sa mu príliš nepozdávalo, rozhodol sa preto pátrať.

Zistil, že za pár drobných môže v niektorých európskych krajinách vlastniť veľký dom s rozprávkovým výhľadom. Uvažoval aj nad Bulharskom, napokon ale natrafil na ponuku domov za jedno euro v Taliansku. Laing, ktorý sa venuje online aukciám a kupuje a predáva starožitnosti, teraz renovuje svoj prvý dom na Sicílii a pátra po ďalších výhodných ponukách.

Pred kúpou domu v Taliansku mal Laing celkovo na účte nasporených 5 000 eur. Priznáva, že predtým bol na Sicílii len raz v rámci školského výletu, inak o nej v podstate nič nevedel. Rozhodol sa pre mestečko Mussomeli. Zdalo sa mu totiž, že komunita sa tu rozvíja a život tu neupadá, ako v iných takmer opustených mestách, ale napreduje.

Kúpa naslepo

Od prvých predajov sa talianske domy za 1 euro stali veľmi populárnymi a mnohé obce zverejňujú fotografie a opisy nehnuteľností na internete. Avšak v čase, keď kupoval nehnuteľnosť Laing, nemal o nej žiadne informácie. V čase, keď si ju prišiel pozrieť, bolo na mieste 10 ďalších záujemcov. Realitná maklérka vzala do rúk zväzok asi 100 kľúčov a nehnuteľnosti, ktoré sa rozhodla ukázať, vyberala náhodne.

Laing mal šťastie, že dom, ktorý sa mu podarilo kúpiť, bol v relatívne dobrom stave. Nezdalo sa, že by sa mal každú chvíľu rozpadnúť a aj strecha bola stále na mieste. Kúpa mala niekoľko háčikov, jedným z nich je, že dom nesmie predať nasledujúce 3 roky. Do 3 rokov tiež musí dom zrenovovať. Ak tak neurobí, môže mu hroziť pokuta do výšky 5 000 eur. Potom s ním však môže robiť čo len chce. Po zaplatení poplatkov vo výške 5 000 eur za sprostredkovanie, právneho zástupcu a energetický certifikát sa Laing stal majiteľom nehnuteľnosti v Mussomeli.

Iným radí, ako na to

Laing mal pred sebou mnoho práce a opráv. Šokovalo ho, že dom je plný osobného majetku, ktorý tam ostal po predchádzajúcich majiteľoch. Pri opravách, napríklad pri renovovaní kúpeľne, si často pomáha manuálmi na YouTube. Vodu ani elektrinu zatiaľ pripojenú nemá. Tým, že si opravy robí sám, sa snaží ušetriť čo najviac peňazí. Okrem spomínaných 5 000 eur zatiaľ minul len ďalších 300 eur. 1 500 eur ale minul na cestovanie a ubytovanie v hoteli.

Po dokončení rekonštrukcie, ktorá bude zahŕňať inštaláciu dvoch nových kúpeľní a kuchyne a premenu suterénu na samostatný byt, odhaduje, že ho bude stáť menej ako 15 000 eur. Laing dúfa, že do svojich 35 rokov bude v Taliansku vlastniť 10 nehnuteľností. Dodáva, že nikto nemusí naveky ostať tam, kde je. Iných ľudí nabáda, aby v oblasti kúpy nehnuteľnosti urobili podobný krok ako on. Dokonca vytvoril aj manuál, ktorý v tom má záujemcom pomôcť.