Ak by existovala fontána mladosti, nachádzala by sa tu: Vedci skúmajú miesto, kde sa ľudia dožívajú vyše 110 rokov

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Ako je možné, že niekto sa dožije 100, ba dokonca viac rokov?

Vedci sa pustili do študovania ľudí, ktorí sa dožili viac ako 100 rokov a podarilo sa im objaviť niečo pozoruhodné. Zaujalo ich okrem iného napríklad to, aké množstvo ľudí sa dožíva hoc aj 100 rokov v Brazílii.

Čím to je?

Ako informuje Mail Online, Brazília je domovom nezvyčajne vysokého počtu ľudí, ktorí žijú viac ako 110 rokov. To z nej činí jedinečné prostredie pre výskum dlhovekosti. Odborníci v štúdii publikovanej prostredníctvom Science Daily vysvetľujú, že tieto osoby majú imunitný systém, ktorý sa, zdá sa, špecificky prispôsobil dlhovekosti.

Obnovuje a recykluje bunky tempom, ktoré je typické pre ľudí, ktorí sú o desaťročia mladší. Tento proces pomáha zabraňovať hromadeniu poškodených proteínov a škodlivých mutácií, ktoré spôsobujú choroby súvisiace so starnutím, ako sú ochorenia srdca, rakovina či demencia.

Výskumníci tvrdia, že za to môže aj história ranej kolonizácie Brazílie, ktorá sa datuje do 16. storočia. Vytvorila podľa nich miesto s jednou z najbohatších genetických diverzít na svete. To je faktor, ktorý môže pomôcť vysvetliť, prečo sa tak veľa ľudí dožíva takého vysokého veku.

Ilustračná foto: Pexels

V rámci výskumu odborníci analyzovali údaje získané od 160 ľudí, ktorí sa dožili 100 rokov alebo vyššieho veku. Súčasťou výskumu bola aj sestra Inah, brazílska mníška, ktorá bola najstaršou žijúcou osobou na svete až do svojej smrti 30. apríla 2025. Dožila sa 116 rokov. Údaje odborníci zozbierali aj od najstaršieho muža, ktorý sa dožil 112 rokov a jeho nasledovníka, ktorý má 113 rokov.

Fontána mladosti

Podľa odborníkov je zaujímavé nielen to, ako dlho, ale aj to, ako dobre títo ľudia žijú. Aj keď neraz nemajú prístup k modernej medicíne, dlho ostávajú samostatní, dokážu sa o seba postarať po fyzickej stránke a jasná ostáva aj ich myseľ. „Ak niekde existuje fontána mladosti, zrejme sa nachádza v Brazílii,“ myslia si.

Čo sa týka imunity, traja z najstarších ľudí vo výskume dokonca prekonali koronavírus ešte skôr, ako bolo dostupné očkovanie. Ich imunitný systém sa adaptoval nesmierne rýchlo. Už predošlé výskumy ale ukázali, že ľudia, ktorí sa dožívajú vyššieho veku, nielenže lepšie zvládajú choroby, ale sa im aj úspešnejšie vyhýbajú.

Ilustračná foto: Pexels

Trápi ich menej chorôb

Rozsiahle štúdie vo Švédsku zistili, že storoční ľudia trpia počas svojho života oveľa menej závažnými ochoreniami. Zdravotné problémy sa u nich hromadia pomalšie a je u nich výrazne nižšia pravdepodobnosť, že budú trpieť ochoreniami, ako sú infarkty, mŕtvice či demencia. Pred chorobami sú teda chránení ešte skôr ako dosiahnu vek 100 rokov. Neplatí teda u nich, že staroba znamená roky s ťažkými chorobami.

Zaujímavé je tiež zistenie, že v Brazílii sa seniori nedržia špecifických diét spájajúcich sa s dlhovekosťou, ako je napríklad stredomorská strava. Tím odborníkov v súčasnosti vyvíja modely, ktoré by mohli pomôcť identifikovať ochranné biologické mechanizmy, ktoré sú možno jedinečné pre brazílsku populáciu.

