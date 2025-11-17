Muž mal po uhryznutí kliešťom desivý symptóm, neprežil: Ide o prvý oficiálne zaznamenaný prípad na svete

Odborníci každoročne pred kliešťovou sezónou upozorňujú na nebezpečenstvá a riziká, ktoré môžu kliešte prinášať. Po uhryznutí sa ale môžu objaviť aj symptómy, o ktorých ste možno nikdy nepočuli. Mužovi sa to stalo osudným.
Našli ho v bezvedomí, no bolo už neskoro
Ako informuje web IFL Science, vedci prvýkrát potvrdili, že muž zomrel na „alergiu na mäso“ spôsobenú uhryznutím kliešťom. 47-ročný pilot z New Jersey bol inak celkom zdravý. V roku 2024 šiel kempovať so svojou rodinou, keď sa u neho zrazu objavili prudké bolesti brucha, hnačka a vracanie. Niekoľko hodín predtým jedol steak.
Na ďalší deň sa síce cítil lepšie, no pochopiteľne, jemu aj jeho rodine to robilo starosti. S manželkou zvažovali, či by nebolo dobré porozprávať sa o tom s lekárom. Jednému zo svojich synov sa priznal, že mal pocit, že zomrie. K lekárovi ale napokon pilot nešiel.
O dva týždne neskôr mala rodina barbecue hostinu, kde muž skonzumoval hamburger. O 4 hodiny neskôr ho našli v kúpeľni, ležal na podlahe v bezvedomí. Ešte v tú noc, žiaľ, muž zomrel. Pitva nepreukázala žiadne abnormality a lekári ako príčinu stanovili „náhle nevysvetliteľné úmrtie“.
