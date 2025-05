Musk to s Marsom nevzdáva: Starship sa po 30 minútach opäť rozpadla, podľa SpaceX išlo o „plánovaný neúspech“

Spoločnosť SpaceX po dvoch predošlých neúspešných štartoch vyslala svoju kozmickú loď Starship na najnovší – už deviaty – testovací let. Po približne 30 minútach sa loď vymkla kontrole a rozpadla sa, no spoločnosť zhodnotila misiu pozitívne.

TASR o tom píše podľa správ agentúr Reuters, AP a webu televízie NBC News. Kozmická loď Starship odštartovala zo základne spoločnosti – Starbase – v americkom štáte Texas o 19.36 h východoamerického času (streda 1.36 SELČ). Očakávalo sa, že loď Starship dokončí svoj testovací let s riadeným zostupom a dopadom do Indického oceánu za menej ako 90 minút.

Spoločnosť SpaceX však potvrdila, že loď mala niekoľko problémov vrátane úniku paliva, až nakoniec prešla „rýchlou neplánovanou demontážou“ a rozpadla sa. „Tímy budú naďalej skúmať údaje a pracovať na našom ďalšom testovacom lete,“ dodala spoločnosť vo vyhlásení. Napriek komplikáciám bol let úspešnejší než predošlé dva pokusy v tomto roku, ktoré zlyhali menej ako 10 minút po štarte.

Starship’s ninth flight test marked a major milestone for reuse with the first flight-proven Super Heavy booster launching from Starbase, and once more returned Starship to space → https://t.co/Gufroc2kUz pic.twitter.com/RNJkj5OobP

