Môžu zmeniť priebeh vojny na Ukrajine: USA zvažujú zásadný krok, dochádza im munícia

Nina Malovcová
Útok na Irán
Zbrane pre Kyjev môžu skončiť inde.

Americké ministerstvo obrany zvažuje, či presmerovať zbrane pôvodne určené pre Ukrajinu na Blízky východ, kde Spojené štáty a Izrael od konca februára útočia na Irán. S odvolaním sa na troch predstaviteľov o tom vo štvrtok informoval denník The Washington Post, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Vojna proti Iránu podľa amerického denníka vyčerpáva zásoby dôležitej munície americkej armády. Medzi zbrane, ktoré by mohli byť presmerované na Blízky východ, patria protilietadlové strely objednané v rámci iniciatívy PURL. Na jej základe partnerské krajiny nakupujú americké zbrane pre Ukrajinu. Iniciatíva bola spustená minulý rok pod záštitou NATO.

Ukrajina sa spolieha na Európu

Ukrajina sa od nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa do úradu do veľkej miery spolieha na vojenskú pomoc od európskych štátov. Trumpova administratíva podľa The Washington Post zastavila väčšinu priamej bezpečnostnej pomoci zo strany Pentagónu pre Kyjev, avšak ten môže práve prostredníctvom iniciatívy PURL dostávať kľúčové americké vybavenie, ako je špičková munícia a strely do systémov protivzdušnej obrany.

Pentagón chce zabezpečiť víťazstvo

O tom, že USA zvažujú presmerovanie niektorých zbraní určených pre Ukrajinu na Blízky východ, informujú médiá v čase, keď Spojené štáty zintenzívňujú operácie v Iráne. Veliteľ Centrálneho veliteľstva námorných síl USA admirál Brad Cooper v stredu vyhlásil, že armáda zasiahla už viac než 10 000 cieľov v Iráne a chystá sa obmedziť jeho schopnosť presadzovať svoj vplyv mimo svojho územia.

Predstaviteľ Pentagónu pre denník povedal, že ministerstvo obrany „zabezpečí, aby americké ozbrojené sily a ozbrojené sily našich spojencov a partnerov mali všetko potrebné na boj a víťazstvo“.

