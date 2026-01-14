Môžete prísť o tisíce eur: O peniaze vás na lyžiarskom svahu pripraví chyba, ktorú robia mnohí

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Ak sa chystáte na lyžovačku, buďte opatrní.

Kto by nechcel zachytiť tie najlepšie momenty z dovolenky. Fotografia zo svahu sa ideálne hodí aj na sociálne siete. Môžete však pre ňu domov odchádzať o niekoľko stoviek ľahší.

Toto vás môže vyjsť draho

Ako informuje web Mail Online, lyžiarska sezóna je v plnom prúde a svahy sú čoraz viac plné ľudí. V mnohých strediskách platia pravidlá, o ktorých dovolenkári neraz ani netušia. Napríklad, podľa medzinárodných pravidiel bezpečnosti na lyžiarskych svahoch sa lyžiari nesmú zastavovať na miestach, kde je zhoršená viditeľnosť alebo ohrozujú ostatných.

Neraz ide o veľký problém, keďže ľudia sa zastavia uprostred svahu, na strmých miestach alebo na miestach, ktoré sú považované za slepé body. Alex Dyer, vedúci oddelenia zákazníckej podpory v spoločnosti Ski Vertigo, ktorá sa zaoberá lyžiarskymi dovolenkovými pobytmi, prezradil, že jedným z najväčších problémov, s ktorými sa každú zimu stretávajú, je práve to, že lyžiari zastavujú na nebezpečných miestach na svahoch.

Mnoho ľudí sa rozhodne, že uprostred svahu je ideálne miesto na selfíčko alebo na pokec s kamarátom. Hoci to na prvý pohľad môže pôsobiť neškodne, opak je pravdou. Ide o nebezpečné správanie, s ktorým bojuje nejedno európske lyžiarske stredisko.

Ilustračná foto: Pexels

Pokuta 500 eur

V Taliansku sú tieto pravidlá ukotvené v zákone. Lyžiari, ktorí zastavia na nebezpečných miestach alebo sa správajú nezodpovedne na svahoch, môžu dostať pokutu vo výške 100 € a viac. Vo viacerých krajinách sa pokuta môže vyšplhať až na 500 eur. V niektorých prípadoch môže byť lyžiarovi skonfiškovaný skipas.

Talianske orgány sprísnili kontrolu dodržiavania predpisov po tom, ako narástol počet kolízií na frekventovaných zjazdovkách počas hlavnej sezóny. Podobné pravidlá platia aj vo Francúzsku, v Rakúsku a vo Švajčiarsku. Problémové sú často rodiny alebo väčšie skupiny, kde sa ľudia rozhodnú na seba na svahu čakať. Iní uprostred zjazdovky zastavia, aby si upravili výbavu alebo skontroloval správy v mobile. Neraz ale takto dochádza k zrážkam, pri ktorých sa môže vážne poraniť viacero lyžiarov.

Ilustračná foto: Pexels

Môžete odísť o pár tisícok ľahší

Okrem pokút môžu byť lyžiari zodpovední za náklady na lekárske ošetrenie alebo za poplatky súvisiace so záchranou, ak niekto utrpí poranenie. V rušných strediskách môžu byť súčasťou núdzových zásahov vrtuľníky a špecializované tímy, pričom náklady môžu presiahnuť sumu niekoľkých tisíc eur.

Lyžiarske školy a správcovia stredísk odporúčajú lyžiarom, aby zastavovali iba na okraji zjazdovky, na mieste, ktoré je dobre viditeľné pre ostatných, a v dostatočnej vzdialenosti od úzkych alebo strmých úsekov. Ak vyrážate na zjazdovky do zahraničia, odporúča sa pred dovolenkou riadne si naštudovať miestne zákony a pravidlá.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac