Môžete prísť o tisíce eur: O peniaze vás na lyžiarskom svahu pripraví chyba, ktorú robia mnohí

Kto by nechcel zachytiť tie najlepšie momenty z dovolenky. Fotografia zo svahu sa ideálne hodí aj na sociálne siete. Môžete však pre ňu domov odchádzať o niekoľko stoviek ľahší.
Toto vás môže vyjsť draho
Ako informuje web Mail Online, lyžiarska sezóna je v plnom prúde a svahy sú čoraz viac plné ľudí. V mnohých strediskách platia pravidlá, o ktorých dovolenkári neraz ani netušia. Napríklad, podľa medzinárodných pravidiel bezpečnosti na lyžiarskych svahoch sa lyžiari nesmú zastavovať na miestach, kde je zhoršená viditeľnosť alebo ohrozujú ostatných.
Neraz ide o veľký problém, keďže ľudia sa zastavia uprostred svahu, na strmých miestach alebo na miestach, ktoré sú považované za slepé body. Alex Dyer, vedúci oddelenia zákazníckej podpory v spoločnosti Ski Vertigo, ktorá sa zaoberá lyžiarskymi dovolenkovými pobytmi, prezradil, že jedným z najväčších problémov, s ktorými sa každú zimu stretávajú, je práve to, že lyžiari zastavujú na nebezpečných miestach na svahoch.
Mnoho ľudí sa rozhodne, že uprostred svahu je ideálne miesto na selfíčko alebo na pokec s kamarátom. Hoci to na prvý pohľad môže pôsobiť neškodne, opak je pravdou. Ide o nebezpečné správanie, s ktorým bojuje nejedno európske lyžiarske stredisko.
Pokuta 500 eur
V Taliansku sú tieto pravidlá ukotvené v zákone. Lyžiari, ktorí zastavia na nebezpečných miestach alebo sa správajú nezodpovedne na svahoch, môžu dostať pokutu vo výške 100 € a viac. Vo viacerých krajinách sa pokuta môže vyšplhať až na 500 eur. V niektorých prípadoch môže byť lyžiarovi skonfiškovaný skipas.
Talianske orgány sprísnili kontrolu dodržiavania predpisov po tom, ako narástol počet kolízií na frekventovaných zjazdovkách počas hlavnej sezóny. Podobné pravidlá platia aj vo Francúzsku, v Rakúsku a vo Švajčiarsku. Problémové sú často rodiny alebo väčšie skupiny, kde sa ľudia rozhodnú na seba na svahu čakať. Iní uprostred zjazdovky zastavia, aby si upravili výbavu alebo skontroloval správy v mobile. Neraz ale takto dochádza k zrážkam, pri ktorých sa môže vážne poraniť viacero lyžiarov.
Môžete odísť o pár tisícok ľahší
Okrem pokút môžu byť lyžiari zodpovední za náklady na lekárske ošetrenie alebo za poplatky súvisiace so záchranou, ak niekto utrpí poranenie. V rušných strediskách môžu byť súčasťou núdzových zásahov vrtuľníky a špecializované tímy, pričom náklady môžu presiahnuť sumu niekoľkých tisíc eur.
Lyžiarske školy a správcovia stredísk odporúčajú lyžiarom, aby zastavovali iba na okraji zjazdovky, na mieste, ktoré je dobre viditeľné pre ostatných, a v dostatočnej vzdialenosti od úzkych alebo strmých úsekov. Ak vyrážate na zjazdovky do zahraničia, odporúča sa pred dovolenkou riadne si naštudovať miestne zákony a pravidlá.
Nahlásiť chybu v článku