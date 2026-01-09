Silný mráz môže poškodiť sklo na aute: Odborníci varujú, že za rozbitým oknom nemusí byť vždy len zlodej

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Na väčšine Slovenska vládne treskúci mráz.

Spolu s januárom sa dovalili aj poriadne mrazivé teploty. Tie môžu ovplyvniť aj vaše auto. V niektorých prípadoch dokonca môžu spôsobiť prasknutie skla.

Za rozbité sklo nemusí byť zodpovedný zlodej

V mrazoch, aké v súčasnosti prevládajú na Slovensku, sa môže stať, že na parkovisku nájdete nepríjemné prekvapenie v podobe prasknutého či rozbitého skla. Mnoho ľudí ale netuší, že sa to môže stať a zrejme by vinu zvalilo na zlodeja. Web American Electronics Association vysvetľuje, že pravdepodobnosť je síce nízka, no stať sa to skutočne môže.

Dochádza k tomu najmä v prípadoch, ak teploty klesnú extrémne nízko a sklo bolo už predtým vystavené záťaži. Napríklad, ak už je na skle puklina, môže sa v nej tvoriť ľad a napáchať väčšie škody. Aj drobná puklina spôsobená kamienkom sa môže premeniť na veľké praskliny.

Ilustračná foto: Pexels

Autosklá môžu pôsobiť pevne a nerozbitne, no sú oveľa citlivejšie na teplotné výkyvy, ako si väčšina ľudí uvedomuje. Extrémne zmeny teploty môžu spôsobiť vážne poškodenie čelného skla a okien, píše portál Procarglass. Riziko vzniku poškodení je vyššie, ak okrem silného mrazu vyčíňa aj vietor.

Na čo si treba dať pozor?

Sklo sa pri zahriatí rozťahuje a pri ochladení zmršťuje. Ide o prirodzený proces, problémy však môžu vzniknúť v prípade náhlej alebo nerovnomerné zmeny teploty. Autosklá sú navrhnuté tak, aby odolali miernym výkyvom, extrémne zmeny však zvládnuť nemusia. Problém môže vyvstať aj v prípade, ak bolo sklo nesprávne namontované a výnimočne môžu k prasknutiu či rozbitiu skla viesť aj výrobné chyby.

Ilustračná foto: Unsplash

Škody môže napáchať extrémne počasie, ale aj snaha o odstránenie námrazy. Experti neodporúčajú nalievať na sklo horúcu vodu. Je to chyba, ktorú robia ľudia pomerne často. Teplotný šok môže spôsobiť, že sa sklo roztriešti.

Ak máte na skle prasklinu, je vhodné dať ju opraviť skôr, ako udrú mrazy. Ak sa chcete vyhnúť problémom, experti tiež odporúčajú parkovať v garáži, ak je to možné. Dobré je tiež zabezpečiť si kvalitnú škrabku, ktorá odstráni námrazu bez toho, aby poškodila sklo. Ak chcete zatočiť s námrazou, vyskúšať môžete aj tento virálny trik.

