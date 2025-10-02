Môže sa v ňom nachádzať sklo: Obchodný reťazec na Slovensku sťahuje z trhu potravinový výrobok

Foto: TS Kaufland

Tomáš Mako
Obchodné reťazce
Podľa reťazca nie je možné vylúčiť, že sa v jednotlivých výrobkoch nachádzajú kúsky skla.

Obchodný reťazec Kaufland sťahuje z predaja výrobok, v ktorom by sa mohli nachádzať kúsky skla.

Ide o výrobok K-Classic Lečo, 720ml, EAN 4063367234613 s dátumom minimálnej trvanlivosti 13. októbra 2026, ktorý bol predávaný v predajniach Kaufland na Slovensku.

Foto: Kaufland

Podľa reťazca nie je možné vylúčiť, že sa v jednotlivých výrobkoch nachádzajú kúsky skla.

„Spoločnosť Kaufland reagovala okamžite a predmetný výrobok stiahla z predaja. Zákazníci môžu zakúpený produkt vrátiť v ktorejkoľvek predajni Kaufland a dostanú čiastku v plnej výške naspäť, a to aj bez predloženia pokladničného bloku,“ dodáva spoločnosť.

