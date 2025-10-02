Na odškodné môže zabudnúť: Nirvana vyhrala súdny spor, muž ju vinil zo sexuálneho zneužitia a z detskej pornografie

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Muž sa snažil súd presvedčiť o tom, že bol sexuálne zneužitý.

Nirvana sa radí medzi legendárne kapely, ktorých albumy počúvajú milióny ľudí po celom svete. Na jednom z albumov je v bazéne nahé dieťa a pred ním bankovka na háčiku. Dnes je z toho dieťaťa muž, ktorý sa snaží Nirvanu obviniť z toho, že tento záber je sexuálnym zneužívaním.

Sudca prípad opäť zmietol zo stola

Ako informuje The Guardian, sudca opäť zmietol zo stola žalobu Spencera Eldena, ktorý obvinil kapelu Nirvana z distribúcie obrázkov sexuálneho zneužívania detí tým, že použila fotografiu, na ktorej je nahý ako bábätko plávajúce v bazéne, na obale svojho albumu Nevermind z roku 1991. Súd už druhýkrát rozhodol, že nejde o sexuálne zneužitie ani o šírenie pornografie.

Spencer Elden, foto: Profimedia

Sudca sa vyjadril, že okrem toho, že je Elden na zábere nahý, vôbec nič nenaznačuje, že by išlo o detskú pornografiu a zneužívanie. Eldenovi právni zástupcovia sa k výsledku zatiaľ nevyjadrili. Právny zástupca členov Nirvany sa vyjadril, že sú všetci radi, že sú konečne oslobodení spod falošných obvinení. Žaloby Eldena sú podľa nich celkom nepodložené a zbytočné.

Premlčané a nepodložené obvinenia

Medzi obžalovanými boli preživší členovia kapely Dave Grohl a Krist Novoselic, vdova po zosnulom spevákovi Kurtovi Cobainovi Courtney Love, ako aj fotograf Kirk Weddle. Súdny spor vznikol v dôsledku použitia fotografie, ktorú Weddle nafotil v Pasadena Aquatic Center v Kalifornii. Elden bol na nej zachytený, ako pláva nahý smerom k bankovke na rybárskom háčiku.

Zdá sa však, že bankovky má pred očami aj ako dospelý, 34-ročný muž. Prvú žalobu podal ešte v roku 2021. Tvrdil, že použitím fotografie bol sexuálne zneužitý a údajne mu to aj teraz spôsobuje ujmu. Sudca prípad zmietol zo stola v roku 2022. Vyjadril sa, že je podľa neho premlčaný a zároveň ničím nepodložený.

V roku 2023 bolo rozhodnutie zrušené, no sudca aj tentoraz tvrdí, že jednoznačne nejde o detskú pornografiu. Záber prirovnal k tomu, ako keď rodina urobí záber nahého dieťaťa pri kúpaní.

