Moslimské štáty sa musia zjednotiť proti izraelskému plánu v Gaze: Izrael odmieta, že by sa usiloval o vyhladovanie Palestínčanov

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Izraelsko palestínsky konflikt
Plán Izraela je nebezpečnou a neakceptovateľnou eskaláciou.

Moslimské štáty musia konať jednotne a spoločne vystúpiť proti izraelskému plánu prevziať kontrolu nad palestínskym mestom Gaza, povedal v sobotu po rokovaniach v Egypte turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Izrael obvinenia odmieta

Egypt aj Turecko v piatok odsúdili plán Izraela prevziať kontrolu nad husto osídleným mestom Gaza. Turecké ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo medzinárodné spoločenstvo, aby si „splnilo svoju povinnosť“ a zabránilo vykonaniu rozhodnutia izraelskej vlády vysťahovať Palestínčanov z ich vlastného územia.

Fidan na tlačovej konferencii s egyptským ministrom zahraničných vecí Badrom Abdaláttím povedal, že štáty Organizácie islamskej spolupráce (OIC) zvolali mimoriadne stretnutie. Izraelská politika má podľa šéfa tureckej diplomacie za cieľ vyhnať Palestínčanov z ich území prostredníctvom hladu, a že jej cieľom je trvalá invázia do Pásma Gazy. Dodal, že neexistujú žiadne ospravedlniteľné dôvody na to, aby štáty naďalej podporovali Izrael.

Foto: SITA/AP

Izrael odmieta, že by sa počas vojny v Pásme Gazy usiloval o vyhladovanie Palestínčanov a tvrdí, že palestínske militantné hnutie Hamas by mohlo ukončiť túto vojnu, ak by sa vzdalo. „To, čo sa dnes deje, je veľmi nebezpečný vývoj…nielen pre palestínsky národ alebo susedné štáty,“ povedal egyptský minister zahraničných vecí Abdaláttí. Plán Izraela označil za neprípustný.

Hrozí zhoršenie už aj tak dramatickej situácie

OIC v sobotnom vyhlásení uviedla, že plán Izraela je nebezpečnou a neakceptovateľnou eskaláciou, zjavným porušením medzinárodného práva a pokusom o „upevnenie nelegálnej okupácie“. Organizácia zároveň upozornila, že izraelský plán zničí akúkoľvek príležitosť na mier.

Egypt, Katar a Spojené štáty sa ako sprostredkovatelia mesiace usilujú dosiahnuť prímerie medzi Izraelom a Hamasom. OIC vyzvala svetové mocnosti a Bezpečnostnú radu OSN, aby „prevzala svoju legálnu a humanitárnu zodpovednosť na prijatie krokov na zastavenie“ izraelského plánu v Pásme Gazy, a aby tiež zabezpečili okamžité vyvodenie zodpovednosti za to, čo označili za porušovanie medzinárodného práva zo strany Izraela.

Foto: SITA/AP

Agentúra AFP v sobotu informovala, že približne 20 arabských a moslimských krajín vrátane Egypta, Turecka a Saudskej Arábie odsúdilo plán Izraela prevziať kontrolu nad husto osídleným mestom Gaza v Pásme Gazy a tento krok označili za nebezpečnú eskaláciu.

Plán Izraela v sobotu odsúdilo aj ruské ministerstvo zahraničných vecí. „Implementácia takéhoto rozhodnutia a plánu, ktoré vyvolalo odsúdenie a odmietnutie, je spojené s rizikom zhoršenia už aj tak mimoriadne dramatickej situácie v palestínskej enkláve, ktorá nesie všetky znaky humanitárnej katastrofy,“ uviedol rezort vo svojom vyhlásení.

