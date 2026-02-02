Moskva môže zaútočiť do troch rokov: Európska krajina sa pripravuje na najhorší scenár. Rozhodnú zásoby a presuny

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Európa sa má pripraviť na priamy stret s vojnou v priebehu pár rokov.

Európa sa podľa nemeckej armády musí vážne pripravovať na možnosť priameho vojenského stretu medzi Ruskom a NATO. Moskva by mohla podľa odhadov zasiahnuť v horizonte dvoch až troch rokov a Nemecko by sa v takom prípade ocitlo v úplnom centre diania.

Kľúčom k zvládnutiu konfliktu pritom nemajú byť zbrane, ale schopnosť presúvať vojakov, techniku a zásoby v obrovskom rozsahu. Ako upozorňuje britský denník The Times, varovanie zaznelo od generálporučíka Geralda Funkeho, šéfa veliteľstva podpory Bundeswehru. Podľa neho sa Berlín musí pripravovať aj na najhorší možný scenár a zásadne prehodnocuje spôsob, akým plánuje obranu krajiny v prípade vojny veľkého rozsahu.

O prvých dňoch vojny rozhodnú trasy a zásoby

Funke zdôrazňuje, že Nemecko musí zostať funkčným logistickým uzlom pre spojenecké jednotky smerujúce na východ. „Musíme udržať schopnosť zásobovania tak, aby pri zlyhaní jednej trasy existovali okamžite ďalšie možnosti,“ uviedol. Presun desiatok tisíc vojakov by podľa neho výrazne komplikovali sabotáže, kybernetické útoky aj raketové zásahy na cesty a železnice.

Aj preto Berlín už uzavrel krízové dohody so železničnou spoločnosťou Deutsche Bahn. Špeciálne vlaky schopné prepravovať vojenskú techniku musia byť pripravené na nasadenie najneskôr do troch dní od vyhlásenia poplachu.

Nemocnice by nápor nezvládli

Veľkou slabinou by bol aj zdravotnícky systém. Bundeswehr disponuje piatimi vojenskými nemocnicami s kapacitou približne 1 800 lôžok, čo by v prípade rozsiahleho konfliktu nestačilo. „Kým v Afganistane išlo o vysoké, ale zvládnuteľné počty zranených, teraz musím počítať až s tisíckou ranených denne,“ upozornil Funke. Nemecko preto rozdelilo civilné nemocnice do štyroch regiónov, ktoré by v krízovej situácii okamžite pomáhali armáde.

Foto: SITA/AP

Prípravy zrýchľujú v celej Aliancii

Generál upozornil aj na právne obmedzenia, keďže vyhlásenie stavu napätia alebo obrany si vyžaduje dvojtretinovú väčšinu v parlamente, čo môže v politicky rozdelenom Bundestagu spomaliť reakciu štátu. Podľa neho je ostré rozlišovanie medzi mierom a vojnou prežitkom minulého storočia. Nemecko napriek tomu zintenzívňuje vojenské cvičenia a krízové plánovanie. Podobné kroky robia aj ďalší spojenci.

Nórsko už upozornilo obyvateľov, že v prípade vojny môže štát dočasne siahnuť na ich majetok, Rumunsko sa pripravuje na nasadenie amerického protidronového systému a NATO pracuje na budovaní modernej obrannej línie pozdĺž hraníc s Ruskom a Bieloruskom. Varovanie z Berlína tak zapadá do čoraz jasnejšieho obrazu, Európa už konflikt s Moskvou nevníma ako vzdialenú hrozbu, ale ako reálny scenár, na ktorý sa musí pripraviť okamžite.

