Do slovenských obchodov prichádza úplne nový druh platby: Popri karte a hotovosti pribudne tretia možnosť

Foto: Image by freepik / TASR - Jaroslav Novák

Martin Cucík
Od 1. 3. 2026 síce budú povinné bezhotovostné platby, nemusí to však byť nutne platobnou kartou.

Od marca 2026 sa na Slovensku zásadne zmenia pravidlá platenia v obchodoch, na trhoch aj pri rôznych službách. Zákazníci získajú právo zaplatiť bezhotovostne pri každom nákupe, ktorého hodnota presiahne jedno euro. Predajcovia túto možnosť budú musieť ponúknuť, pričom hotovosť ako forma úhrady naďalej zostáva plne v platnosti.

Cieľom zmeny je zmodernizovať platobný systém, zvýšiť transparentnosť a bojovať proti daňovým únikom. Zároveň ide o reakciu na to, že bezhotovostné transakcie sú medzi Slovákmi čoraz obľúbenejšie. Informovala o tom televízia TA3.

Má to však háčik

Podnikatelia nemusia nutne investovať do drahého terminálu na karty. Zákon im totiž ponecháva slobodu vybrať si spôsob, ktorý im najviac vyhovuje. Môžu teda pokračovať s klasickým terminálom, zaviesť platby cez mobilné aplikácie alebo použiť QR kód. Práve toto možno prekvapí mnoho Slovákov.

Ilustračná foto: Pexels

Od 1.marca nebude nutné zo zákona platiť platobnou kartou. Postačí aj QR kód. Mnoho podnikateľov sa teda pravdepodobne uchýli k tejto možnosti, pretože to bude z ich strany ľahšie na implementáciu.

Hrozia obrovské pokuty

Za nesplnenie tejto povinnosti hrozia sankcie podľa zákona o evidencii tržieb. Pri prvom zistení porušenia zvyčajne iba poučenie bez pokuty, pri druhom a ďalších opakovaných prípadoch môže podľa portálu Kros hroziť pokuta v rozmedzí od 500 € do 15 000 €. Podnikatelia by teda nový zákon podceniť nemali, mohlo by to byť pre nich likvidačné.

