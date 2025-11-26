Moskva hodnotí americký návrh mieru: Putinov poradca odhalil, ako Rusko vníma snahy ukončiť vojnu

Vojna na Ukrajine
Putinov poradca hodnotí americký mierový plán.

Poradca ruského prezidenta Vladimira Putina pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov v stredu uviedol, že niektoré časti poslednej verzie amerického mierového plánu na ukončenie vojny na Ukrajine sú pozitívne, no mnohé bude treba ešte prediskutovať.

TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AFP a TASS. „Zatiaľ sme o tom (mierovom pláne) s nikým nehovorili, pretože dokument si vyžaduje dôkladnú analýzu a serióznu diskusiu. Hoci niektoré aspekty možno vnímať pozitívne, mnohé z nich bude potrebné predložiť na špeciálnu diskusiu medzi odborníkmi,“ uviedol Ušakov v rozhovore s reportérom štátnej televíznej a rozhlasovej spoločnosti VGTRK Pavlom Zarubinom.

Rusko podľa Ušakova pracuje s neoficiálnymi verziami

Podľa jeho slov Rusko oficiálne nedostalo najnovšiu aktualizovanú verziu amerického mierového plánu a pracuje len s niekoľkými neoficiálnymi, čo je podľa Ušakova mätúce. Zároveň uviedol, že predstavitelia ruských a ukrajinských spravodajských služieb sa sporadicky stretávajú v Spojených arabských emirátoch (SAE), aby rokovali o citlivých témach, napríklad o výmenách zajatcov.

Dimitrij Peskov, Foto: Kremlin.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Podľa Ušakova európske krajiny „zbytočne“ zasahujú do mierového procesu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pritom v utorok vyhlásil, že diskusia o bezpečnostnej architektúre v Európe nebude možná bez zástupcov európskych štátov a ich zapojenie do prebiehajúcich rokovaní o konflikte na Ukrajine bude neskôr potrebné.

Pripravuje sa návšteva amerického vyslanca v Moskve

Putinov poradca v stredu ráno potvrdil, že Kremeľ a Biely dom dosiahli predbežnú dohodu o budúcotýždňovej návšteve osobitného vyslanca amerického prezidenta Steva Witkoffa a ďalších predstaviteľov v Moskve.

Vyslanie Witkoffa na stretnutie s Putinom v Moskve oznámil americký prezident Donald Trump v utorok na svojej sociálnej sieti Truth Social. Doplnil, že spolu majú vyriešiť niekoľko zostávajúcich rozdielov v mierovom pláne o ukončení vojny na Ukrajine. Na stretnutí sa možno zúčastní i Trumpov zať a poradca Jared Kushner.

