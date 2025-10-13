Monštrum ostáva za mrežami: Súd zamietol návrh na podmienečné prepustenie Josefa Friztla, podľa obhajkyne je to chyba

Petra Sušaninová
TASR
Obhajkyňa sa proti rozhodnutiu súdu odvolala.

Rakúšan Josef Fritzl, odsúdený na doživotie za to, že dlhé roky väznil a znásilňoval svoju dcéru, nebude zatiaľ podmienečne prepustený. Krajinský súd v Kremse zamietol návrh na predčasné prepustenie, ktorý v auguste podala jeho obhajkyňa Astrid Wagnerová. Tá to v pondelok potvrdila agentúre APA, píše TASR.

Toto rozhodnutie ešte nie je právoplatné, keďže Wagnerová sa proti nemu odvolala na vrchný krajinský súd vo Viedni. Verdikt súdu v Kremese označila za „chybný“. Fritzlova obhajkyňa tvrdí, že rozhodnutie krajinského súdu v Kremse je v rozpore s odbornými posudkami, podľa ktorých jej medzičasom 90-ročný klient už nepredstavuje hrozbu pre verejnosť. Keďže trpí progresívnou demenciou, chce ho umiestniť do príslušného zdravotníckeho zariadenia, ktoré považuje preňho za lepšie miesto ako väzenie.

Fritzl si odsedel viac než 15 rokov

Fritzla v máji 2024 premiestnili na základe rozhodnutia súdu v Kremse z nápravného zariadenia do bežnej väznice. Súd už vtedy zamietol jeho podmienečné prepustenie. V zdôvodnení žiadosti Wagnerová v auguste uviedla, že Fritzl si odsedel viac než 15 rokov, čím splnil zákonné podmienky na podmienečné prepustenie. Súd v Kremse vo svojom aktuálnom rozhodnutí však zopakoval, že Fritzl naďalej prejavuje agresiu voči členom svojej rodiny, preto nemožno vylúčiť, že by naďalej predstavoval hrozbu. Navyše nie je pripravený na život na slobode, keďže sa oňho nemá kto postarať a nemá kde bývať.

Od 28. augusta 1984 Fritzl väznil svoju vtedy 18-ročnú dcéru v pivnici rodinného domu v Amstettene, kde ju počas nasledujúcich 24 rokov opakovane znásilňoval a splodil s ňou sedem detí. Jedno z nich krátko po narodení zomrelo. O jeho zločinoch sa verejnosť dozvedela v apríli 2008. O rok neskôr ho odsúdili na doživotie za znásilnenie, incest, zotročovanie a zabitie z nedbanlivosti. V máji 2017 bolo oznámené, že si vo väzení nechal zmeniť svoje priezvisko na Mayrhoff.

