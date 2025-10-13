Tragický prípad zo základnej školy: Iba 9-ročné dievčatko si malo siahnuť na život. Bolo obeťou šikany

Vo francúzskom meste Sarreguemines bolo v sobotu nájdené telo deväťročného dievčaťa v mieste jeho bydliska.
Informovali o tom v pondelok francúzske úrady.
Bolo obeťou šikany, o samovražde už v minulosti hovorilo
Podľa predbežných zistení polície a prokuratúry išlo pravdepodobne o samovraždu. Dievča bolo totiž obeťou šikany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Matka dievčaťa povedala, že jej dcéru šikanovali spolužiaci zo základnej školy. Podľa slov matky mali neslušné poznámky na jej váhu. Anonymný zdroj pre francúzske médiá dodal, že dievča už v minulosti hovorilo, že si vezme život. Človek blízky rodine dievčaťa, ktorý tiež požiadal o zachovanie anonymity, tvrdil, že vedenie školy bolo o šikanovaní v minulosti informované.
Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie súvisiace so šikanovaním, pomoc je vždy k dipozícii. Neváhajte ju vyhľadať napríklad na webe sikana.sk.
