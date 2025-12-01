Moderné vzťahy sú plné nejasností a neviazanosti: Psychologička vysvetľuje, ako randiť úspešne a nezblázniť sa

foto: Zuzana Lipová, INTEREZ MEDIA

Martina Saktorová
Randenie ešte nikdy nebolo také slobodné – a zároveň také mätúce.

Moderné randenie vyzerá na prvý pohľad jednoducho. Aplikácie, stovky možností, žiadne záväzky, úplná sloboda. No realita je opačná: ešte nikdy v ňom nebolo toľko neistoty, emocionálnej vyčerpanosti a pocitov, že „s nami musí byť niečo zle“. Práve preto vznikla kniha Manuál vedomého randenia, ktorá pomenúva chaos dnešných vzťahov tak presne, až sa pri čítaní neraz pristihneš, že cítiš déjà vu.

Situationship: vzťah, ktorý v skutočnosti nie je vzťahom

Je to dynamika, v ktorej sa ocitla takmer každá žena. Stretávania, no bez záväzku. Blízkosť, no bez budúcnosti. Komunikácia, no len vtedy, keď sa to hodí jemu. A nekonečné čakanie, či si to konečne „rozmyslí“.

Psychologička Zuzana Lipová vysvetľuje, že nejde o náhodu ani o trend, ale o výsledok kombinácie emocionálnej nedostupnosti, strachu zo záväzkov a prebytočných možností. Situationship je jednoducho pohodlný – pre neho. A zdrvujúci pre teba.

Kniha detailne rozoberá, prečo sa v takýchto nenazvaných vzťahoch držíme aj vtedy, keď nás bolia, a prečo máme tendenciu preceňovať drobné náznaky záujmu, ktoré v skutočnosti nič neznamenajú.

Prečo je dnešné randenie také komplikované?

Autorka presne popisuje mechanizmy, ktoré dnes ovplyvňujú takmer každý začínajúci vzťah:

  • prílišné možnosti, ktoré paradoxne bránia vo výbere,
  • emocionálna nezrelosť mužov aj žien,
  • nejasná komunikácia a strach pomenovať, čo chceme,
  • kognitívna disonancia, ktorá nás drží v nezdravom vzťahu dlhšie, než by sme chceli,
  • projekcia, teda náš vlastný zvyk vidieť v mužovi potenciál, ktorý tam nikdy nebol.

Lipová otvorene hovorí o tom, prečo dnešné randenie často pripomína horskú dráhu plnú adrenalínu, ale bez cieľovej stanice.

foto: INTEREZ MEDIA

Ako randiť úspešne (a nezblázniť sa)

V druhej časti knihy sa autorka presúva od diagnostiky k riešeniam. Pomáha ženám pochopiť, že randenie nie je boj o pozornosť, ale proces selekcie.

Čitateľky učí rozlišovať:

  • ktorý muž je perspektívny,
  • ktorý je len osamelý,
  • a ktorý je emocionálne nedostupný (to znie krásne).

Manuál vedomého randenia ukazuje, ako randiť bez vyčerpania, ako si chrániť svoju energiu, ako nepodliehať ilúzii „dokonalého“ muža a ako si vytvoriť zdravú dynamiku, v ktorej muž prirodzene investuje – pretože chce, nie preto, že ho k tomu tlačíš.

Psychologička, ktorá rozumie moderným ženám

Zuzana Lipová je psychologička a vzťahová mentorka, ktorá sa dlhé roky venuje témam partnerských vzťahov, randenia a ženského sebavedomia. V jej praxi sa stretávajú príbehy desiatok žien – úspešných, inteligentných a sebestačných, ktoré napriek tomu padajú do rovnakých vzťahových vzorcov.

Lipová vie tieto príbehy pomenovať presne. Jej jazyk je priamy, odborný, no stále empatický. Svojím prístupom kombinuje psychológiu, skúsenosti z praxe a realitu dnešného randenia tak, ako ju ženy každý deň zažívajú. Výsledkom je kniha Manuál vedomého randenia, ktorá nie je teoretická, ale praktická, aplikovateľná a zároveň veľmi ľudská.

Sebahodnota ako kľúč k láske

Najsilnejšia časť knihy sa týka transformácie ženy samotnej. Lipová zdôrazňuje, že vzťah nezačína pri mužovi, ale pri tom, ako sa žena cíti sama so sebou.
Hovorí o:

  • uzdravení vzorcov z detstva,
  • nastavovaní hraníc ako prejave sebalásky,
  • budovaní naplneného života mimo vzťahu,
  • o tom, ako prestať dávať šancu mužom, ktorí si ťa nezaslúžia.

Kniha vedie čitateľku k tomu, aby sa stala kvalitnou partnerkou nie vďaka mužovi, ale nezávisle od neho.

Rast nie je cieľová stanica, ale prirodzený rytmus pádov a vzostupov, chýb a lekcií.

Manuál vedomého randenia je čítanie, ktoré je úprimné, presné a miestami až nepríjemne pravdivé. No práve preto funguje.

Nie je to ďalšia populárna psychológia plná všeobecných rád. Je to kniha, ktorá dokáže zmeniť spôsob, akým pristupujeme k láske, randeniu aj k vlastnej hodnote. Ak chceš v randení viac jasno, menej zmätku a vzťahy, ktoré majú budúcnosť, táto kniha je jednoznačne pre teba.

Knihu Manuál vedomého randenia nájdeš v každom dobrom kníhkupectve:

