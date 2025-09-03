Moderátorka Adela Vinczeová prehovorila o hádkach s Viktorom: Prezradila, čo ju vie najviac vytočiť

Spory vo vzťahu nemusia byť katastrofou, ak ich dokáže pár pretaviť na niečo pozitívne. Presne tak to robia Adela a Viktor Vinczeovci.
V podcaste Zdravá krajina prezradila moderátorka Adela Vinczeová, že ich vzťah je síce ako každý iný, no s manželom Viktorom sa snažia konflikty riešiť tak, aby ich posúvali vpred.
Hnev na seba
Moderátorka otvorene priznala, že najčastejšie ju dokáže nahnevať práve ona sama. Namiesto toho, aby smerovala emócie na druhých, sa skôr trápi, keď niečo nezvládne podľa svojich predstáv.
„Zisťujem, že vlastne najčastejší hnev, ktorý mám, mám na seba. Keď niečo nezvládam. Nepamätám si, že by som sa na niekoho hnevala. Viem mať očakávania, napríklad od môjho muža, ktoré mu, samozrejme, nepoviem, ale mám ich a on ich nenaplní. Tak sa potom hnevám,“ bonzovala na seba.
