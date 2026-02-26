Mobilizačný moment pre opozíciu? Erik Kaliňák potvrdil, že budú rušiť korešpondenčnú voľbu zo zahraničia

Koalícia pripravuje zásadnú zmenu vo volebnom systéme. Korešpondenčné hlasovanie zo zahraničia má skončiť a Slováci žijúci mimo krajiny by po novom mohli odovzdať hlas už iba osobne na zastupiteľských úradoch.
Informoval o tom Denník N, pričom zmenu potvrdil predseda Zboru poradcov premiéra Roberta Fica a poslanec Smeru Erik Kaliňák v relácii Infovojna.
Korešpondenčné hlasovanie má byť minulosťou
Podľa Erika Kaliňáka je návrh už pripravený a vznikol ako spoločná iniciatíva vládnej koalície. „Je to pripravené, bola to spoločná spolupráca vládnej koalície,“ uviedol s tým, že na príprave sa podieľalo ministerstvo vnútra aj ministerstvo zahraničných vecí.
Kaliňák zároveň spresnil, že po novom by občania Slovenskej republiky žijúci v zahraničí mohli voliť iba osobne na ambasádach alebo konzulátoch. Hlasovanie poštou by sa zrušilo. Nie je zatiaľ jasné, akou formou bude legislatívna zmena predložená. Podľa jeho slov sa ešte nerozhodlo, či pôjde o poslanecký návrh, alebo ho predloží vláda.
Dotkne sa to tisícov voličov
Korešpondenčné hlasovanie využívajú najmä Slováci, ktorí dlhodobo žijú alebo pracujú v zahraničí. Zrušenie tejto možnosti by pre nich znamenalo nutnosť osobnej návštevy ambasády, čo môže byť v niektorých krajinách logisticky náročné. Nie je zatiaľ známe, odkedy by mala zmena platiť ani či sa dotkne už najbližších volieb. O podrobnostiach má ešte rozhodnúť legislatívny proces.
Nahlásiť chybu v článku